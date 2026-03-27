Courtney Barnetts Rückkehr nach sechs Jahren: Wie gut ist „Creature of Habit“?
Plus: Bob Dylans neue Tour läuft nicht mehr unter dem Banner „Rough and Rowdy Ways“. Was bedeutet das?
Empfehlungen der Redaktion
Podcast Player
Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.
Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.
Courtney Barnetts Musik wird häufig „Slacker Rock“ genannt, und das ist nicht falsch, aber dass sie auch eine begnadete Pop-Songwriterin ist, sollte man nicht übersehen. Ihr neues Album „Creature of Habit“ – ihr erstes seit 2021 – zeugt davon vielleicht so deutlich wie noch nie. Maik und Jan sprechen über die neue Platte der Australierin. Plus: Bob Dylans jüngste Tour hat begonnen. Sie läuft nicht mehr unter dem Banner „Rough and Rowdy Ways“. Was das wohl bedeutet?
Mehr News und Stories