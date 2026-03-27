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Courtney Barnetts Musik wird häufig „Slacker Rock“ genannt, und das ist nicht falsch, aber dass sie auch eine begnadete Pop-Songwriterin ist, sollte man nicht übersehen. Ihr neues Album „Creature of Habit“ – ihr erstes seit 2021 – zeugt davon vielleicht so deutlich wie noch nie. Maik und Jan sprechen über die neue Platte der Australierin. Plus: Bob Dylans jüngste Tour hat begonnen. Sie läuft nicht mehr unter dem Banner „Rough and Rowdy Ways“. Was das wohl bedeutet?