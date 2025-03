The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Something is happening here: Ein revolutionärer Fiebertraum aus Blues, Folk und Rock, aus surrealer Dichtung und spöttischen Sprüchen. Maik und Jan diskutieren Bob Dylans Klassiker „Highway 61 Revisited“ (1965) und ranken die neun Songs der Platte. Sie sind sich übrigens häufig nicht einig – nicht einmal bei der Nr. 1!