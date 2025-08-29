Was soll die Neuauflage der Beatles Anthology?
Plus: Der Songwriter Ryan Davis hat eines der besten Alben des Jahres gemacht
Warum gibt es eine Neuauflage der Beatles Anthology? Was macht die „Anthology Collection“ besonders? Beatles-Korrespondent Maik ist ein wenig „ratlos“, aber verrät, welche bisher unveröffentlichten Schätze ihn wirklich interessieren würden. Und: Maik und Jan sprechen über das neue Album des Alt-Country-Songwriters Ryan Davis, „New Threats from the Soul“, das für sie zu den besten Platten des Jahres zählt. Auch wenn es Fragen aufwirft: Was hat es mit dem Sextape in der Mikrowelle auf sich?
