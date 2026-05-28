Paul McCartney: Dies sind seine 5 Lieblingssongs der Beatles

Zu McCartneys Beatles-Favoriten gehört unter anderem eine B-Seite von „Let it Be“.

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Paul McCartney live in London

Paul McCartney live in London Foto: Getty Images. Jim Dyson. All rights reserved.

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Paul McCartney: Dies sind seine 5 Lieblingssongs der Beatles

Ein Archivtext aus dem Jahr 2021. Kaum ein Musiker hat schon so viele Fragen bezüglich seiner musikalischen Karriere beantwortet wie Paul McCartney – und trotzdem spricht er immer wieder voller Leidenschaft über seine Zeit mit den Beatles.

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Zuletzt tat er dies in einem Interview mit Apple Music. Zwar ging es auch um aktuelle Themen wie sein neues Quarantäne-Soloalbum, aber er erinnerte sich auch an turbulente Zeiten mit den Fab Four und verriet, welche Beatles-Songs ihm besonders am Herzen liegen.

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Es ist nicht das erste Mal, dass McCartney die Frage mit den Lieblingssongs beantwortet, und so nannte er mal wieder die B-Seite von „Let it Be“ aus dem Jahr 1970: „You Know My Name (Look Up the Number)“, das 1978 auch auf dem Album „Rarities“ erschien.

Macca sagte dazu: „Es ist eine verrückte, verrückte kleine B-Seite, die niemand kennt, aber wir hatten so viel Spaß daran.“ Weiter erläuterte er: „Eigentlich gibt es viele Lieder, die ich liebe. Ich finde, ‚Strawberry Fields‘ ist ein toller Song.“ Weitere Lieblinge seien; „Hey Jude“, „Blackbird“ und „Eleanor Rigby“.

Musik als Rettungsanker in der Corona-Krise

Wie viele andere Musiker hat auch Paul McCartney den Lockdown genutzt, um Musik zu machen. Er erzählte, dass er endlich die Zeit fand, um an Liedern zu arbeiten, die er eigentlich schon 2019 veröffentlichten wollte. Daraus resultierte schließlich auch sein neues Soloalbum „McCartney III.“

Über den Entstehungsprozess sagte er: „Es war wirklich gut, Musik machen zu können und Gedanken, Ängste, Hoffnungen und Liebe in die Musik einzubringen. Es hat mich ein wenig gerettet.“

„Wenn wir im Streit auseinander gegangen wären, bin ich mir nicht sicher, wie ich damit umgegangen wäre“

McCartney verriet auch, dass er nach der Trennung der Beatles eine sehr harte  Phase durchmachte, er aber auch wiederum froh darüber sei, dass er und John Lennon ihre Differenzen klären konnten. „Das war ein großer Segen für mich. Wenn wir im Streit auseinander gegangen wären, bin ich mir nicht sicher, wie ich damit umgegangen wäre“, so der 78-Jährige.

Sassan Niasseri schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
The Beatles John Lennon Paul McCartney