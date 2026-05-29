Ball State University zahlt 225.000 Dollar an Mitarbeiterin, die wegen Kritik an Charlie Kirk entlassen wurde

Suzanne Swierc, die frühere Direktorin für Health Promotion and Advocacy an der Ball State University in Muncie, Indiana, hat im Rahmen eines Vergleichs 225.000 Dollar erhalten – im Zusammenhang mit ihrer Entlassung wegen Social-Media-Kommentaren über Charlie Kirk nach der Ermordung des Rechtsaußen-Aktivisten.

„Suzanne äußerte sich als Privatperson zu einer Angelegenheit von öffentlichem Interesse, als Ball State sie wegen eines privaten Social-Media-Posts feuerte“, sagte Stevie Pactor, leitender Anwalt der ACLU of Indiana. „Der Erste Zusatzartikel erlaubt es staatlichen Institutionen nicht, unter solchen Umständen Vergeltung zu üben – und dieser Vergleich spiegelt das wider.“

Swierc und die ACLU hatten die Ball State University im September 2025 wegen Verletzung ihrer Redefreiheit verklagt. Zur Entlassung kam es, nachdem sie vom rechtsgerichteten Account Libs of TikTok auf X sowie vom Generalstaatsanwalt Indianas, Todd Rokita, ins Visier genommen worden war – wegen Beiträgen, die sie auf einem privaten Facebook-Account über Kirks Tod veröffentlicht hatte.

Der Facebook-Post im Wortlaut

In dem Post schrieb Swierc: „Ich sage es klar: Wer Charlie Kirk für einen wunderbaren Menschen hält, kann nicht mein Freund sein.“ Sie bezeichnete seinen Tod als „Tragödie“, bekundete Mitgefühl für seine Frau und seine Kinder und stellte fest, dass die Schießerei zwar „ein Spiegelbild der Gewalt, der Angst und des Hasses sei, den er gesät habe“, seinen Tod aber „nicht rechtfertige“. Ball-State-Präsident Geoffrey Mearns teilte Swierc daraufhin ihre sofortige Entlassung mit und nannte den Facebook-Post als Begründung.

Swiercs Stelle an der Ball State University war rein administrativer Natur – sie gehörte nicht dem Lehrpersonal an. In ihrer Funktion entwickelte sie Gesundheits- und Wellnessprogramme für Studierende der Universität, die rund 80 Kilometer von Indianapolis entfernt liegt. Laut ACLU of Indiana sieht die im Zuge der Klage erzielte Einigung vor, „dass Ball-State-Mitarbeitende als Referenzen für Swierc fungieren dürfen und dass ihre Vorgesetzten auf Nachfrage ihre positiven Beiträge zur Gesundheitsförderungs- und Advocacy-Arbeit an der Universität anerkennen“.

Als Reaktion auf den Vergleich veröffentlichte Mearns ein Schreiben an seine Kollegen, in dem er an seiner Entscheidung festhielt, Swiercs Arbeitsverhältnis zu beenden. „Im Rahmen des Vergleichs hat unsere Universität Frau Swierc eine bescheidene Geldzahlung geleistet. Ich habe diese Zahlung genehmigt, weil sie deutlich unter den zu erwartenden Anwaltskosten für die Verteidigung des Falls liegt“, schrieb Mearns in dem Brief, der vom Indiana Capital Chronicle veröffentlicht wurde. „Der Vergleich bestätigt Frau Swiercs Ansprüche nicht, wie ihre Anwälte heute erklärt haben.“

Weitere ähnliche Fälle

Mearns besteht darauf, dass die öffentliche Reaktion auf den Facebook-Post „dem Ruf und dem Ansehen unserer Universität außerordentlich geschadet und unsere Mission sowie unsere Mitarbeitenden erheblich beeinträchtigt habe“.

Früher in diesem Jahr hatte die Austin Peay State University einen Professor wieder eingestellt, der ebenfalls wegen Social-Media-Posts zu Kirks Tod entlassen worden war. Er erhielt 500.000 Dollar in seinem Vergleich, der sich an einem von ihm geteilten Artikel aus dem Jahr 2023 mit dem Titel „Charlie Kirk Says Gun Deaths ‚Unfortunately‘ Worth it to Keep 2nd Amendment“ entzündete. Und erst vergangene Woche wurde einem Biologen, dem die Florida Fish and Wildlife Conservation Commission nach dem Teilen von Memes über Kirks Tod gekündigt hatte, ein Vergleich über 485.000 Dollar zugesprochen.

_____________________________________________________________

Warum denkt Campino, dass es manchmal gut ist, einfach mal den Mund zu halten? Weshalb fühlt er sich manchmal wie ein Getränkelieferant? Antwort liefert er in unserer Titelgeschichte zum großen Abschied der Toten Hosen, exklusiv in der Ausgabe 06/26. Und nicht nur das: Dem Heft liegt weltexklusiv die 7-Inch-Single „Immer nur geliebt“ bei – an der auch Sven Regener von Element of Crime mitgewirkt hat. Die ROLLING-STONE-Ausgabe gibt es hier bequem zum Bestellen.