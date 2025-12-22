Charlie Kirks digitales Nachleben als KI-Schrott folgt einem Plan

Die schockierende Ermordung des rechtsgerichteten Aktivisten Charlie Kirk auf dem Campus einer Universität in Utah im September löste einen Sturm extremer Rhetorik und gegenseitiger Schuldzuweisungen aus.

Demokraten und Republikaner beschuldigten sich gegenseitig, eine Kultur der Gewalt zu fördern. Parteigebundene Kommentatoren klammerten sich an jedes noch so kleine Indiz dafür, dass der 22-jährige Tyler Robinson, der schließlich festgenommen und wegen Kirks Mordes angeklagt wurde, von der Ideologie ihrer jeweiligen politischen Gegner motiviert gewesen sei.

Es gab auch Trauerbekundungen. Doch diese gingen weitgehend unter in einer erbitterten Debatte über Kirks Vermächtnis. Während seine Unterstützer forderten, dass jeder, der den selbsternannten Verfechter des Ersten Verfassungszusatzes kritisierte, seinen Job verlieren solle.

Mord, Schuldzuweisungen und erste Reaktionen

Trotz der Tatsache, dass Hunderte Amerikaner infolgedessen von ihren Arbeitgebern entlassen oder suspendiert wurden, ließ sich der pechschwarze Humor, der unser Social-Media-Ökosystem durchzieht, nicht unterdrücken. In den Wochen und Monaten nach der Schießerei wurden Kirks Name und Gesicht zu einer neuen festen Größe im Internet. Nicht aus Ehrfurcht vor einem gefallenen Helden. Sondern aus trollhafter und anhaltender Verachtung. In mancher Hinsicht erinnerte dieses Phänomen an die wenig mitfühlenden Kommentare nach dem Mord am UnitedHealthcare-CEO Brian Thompson im vergangenen Jahr. Wobei dessen mutmaßlicher Täter Luigi Mangione deutlich mehr öffentliche Unterstützung genießt als Robinson.

Statt wie die meisten Internettrends wieder abzuflauen, vermehrten und veränderten sich die Kirk-Memes weiter. Sein Konterfei wurde in klassische Reaction-Bilder eingefügt. Und auf die Körper zahlloser Prominenter montiert. Ein Austauschprozess, der als „Kirkifizierung“ bekannt wurde. Bis Dezember erzielten TikTok-Nutzer Millionen von Aufrufen mit KI-generierten Brain-Rot-Videos, die Kirk als Captain America im Finale von „Avengers: Endgame“ zeigten. Seite an Seite mit Jeffrey Epstein und Sean „Diddy“ Combs. Wie lässt sich das erklären?

Kirkifizierung und digitale Eskalation

Nach seinem Tod fühlten sich manche berechtigt, Kirk wegen der rassistischen und sexistischen Politik zu verspotten, die er zu Lebzeiten unerbittlich propagiert hatte. Hilfreich war wohl auch, dass der Gründer von Turning Point USA seit Jahren Ziel von Spott-Memes gewesen war, die sich meist auf sein Aussehen konzentrierten. Andere wiederum schienen das harte Vorgehen der MAGA-Koalition gegen Anti-Kirk-Kommentare – das ihr beschönigtes Bild von ihm als heiligem Märtyrer untergrub – als Einladung zu verstehen, noch weiter zu gehen.

Unfähig, würdevolle Trauer zu zeigen, setzten Konservative auf Spektakel und geschmacklose Bemerkungen. Dieser Ton bereitete den Boden für die Spötter. Zwei Tage nachdem die Welt gesehen hatte, wie Kirk durch eine einzelne Kugel eines Scharfschützen getötet wurde, fragte ein Reporter Trump, wie er die brutale Hinrichtung eines wichtigen politischen Verbündeten verarbeite. Trump sprach stattdessen über seine Pläne, dem Weißen Haus einen 200-Millionen-Dollar-Ballsaal hinzuzufügen. Später im selben Monat betraten sowohl der Präsident als auch Kirks Witwe Erika Kirk die Gedenkfeier im Stadion von Phoenix unter einem Feuerwerkregen. Wie professionelle Wrestler.

Verschwörungen, Spektakel und Selbstparodie

Die rechtsgerichtete Kommentatorin Candace Owens, eine langjährige Freundin Kirks, die ihre Karriere bei TPUSA begann, arbeitete unermüdlich daran, wirre Verschwörungstheorien über ein angebliches internationales Komplott zu verbreiten, an dem angeblich die Regierungen Israels, Ägyptens oder Frankreichs beteiligt gewesen seien. Milo Yiannopoulos, ein weiterer rechter Kommentator, spekulierte, Kirk sei homosexuell gewesen, sein Körper sei nie beerdigt worden und er könne noch am Leben sein. Ein Krypto-Unternehmer bewarb eine Meme-Coin namens „Kirkinator“ mit KI-generierten Videos, die Kirk als Cyborg zeigten.

Unter dem Trump-2.0-Regime erklärten Rechte in Online-Foren, in denen die Moderation massiv zurückgefahren wurde, sie hätten freie Hand, sich von „woker“ oder „politisch korrekter“ Sprache zu verabschieden. Sie belebten Beleidigungen zur Dämonisierung von Gegnern wieder und nutzten die Ermordung progressiver Liberaler gnadenlos aus. Dieses gleiche Klima ermöglichte jedoch auch brutale Angriffe auf einen Provokateur aus den eigenen Reihen, der gerade kaltblütig ermordet worden war. Je mehr sie sich über die Respektlosigkeit gegenüber einem gefallenen Kameraden empörten, desto mehr fühlten sich die Hasser ermutigt und produzierten Bearbeitungen, die Kirk als Michael Jordan, Jonah Hill, Beethoven oder sogar als Mona Lisa zeigten.

Kirkslop, Merchandise und KI-Kult

Ernst gemeinte Versuche, Kirk zu verewigen, oder zynische Versuche, aus seinem Tod Profit zu schlagen, befeuerten den Aufstieg des sogenannten „Kirkslop“. Dazu gehörte eine Kampagne zur Errichtung einer Statue auf dem Campus des New College of Florida, die einen KI-generierten Kirk in Bronze zeigte und als kitschige, unerwünschte Hommage verspottet wurde.

Einige Social-Media-Nutzer versuchten offenbar, ihn in christusgleicher Weise zu vergöttlichen, indem sie die Abkürzung „A.K.“ („After Kirk“) für die Zeit nach seinem Tod verwendeten – Kritiker griffen den Begriff jedoch ironisch auf und kehrten ihn gegen die TPUSA-Jünger. Auch Cash-Grab-Produkte wie eine Linie Kirk-gebrandeter Weine aus einer pro-Trump-Weinkellerei waren kaum noch von Selbstparodie zu unterscheiden.

Und dann war da natürlich der KI-generierte Song „We Are Charlie Kirk“ der nicht existierenden Band Spalexma – eine Hymne, so inhaltsleer und zugleich bombastisch in ihrer Verehrung des verstorbenen Podcasters, dass sie geradezu dazu bestimmt war, den Soundtrack für Tausende TikToks zu liefern, die sie für Highlight-Reels mit kirkifizierten Bildern nutzten.

Der Song stammte von einem kompletten Album mit dem Titel Charlie Kirk Forever Alive, das acht Tage nach dem Attentat auf Spotify erschien. Spalexma hat im Jahr 2025 bereits beeindruckende 18 Alben veröffentlicht. Den Abschluss der Tracklist bilden Titel wie „Voice on Fire“, „I Bore the Cross“ und „A Warrior of Truth“. Eine frühere Kirk-Hommage der fiktiven Gruppe, „Welcome Home Charlie“, erreichte nicht ganz die gleiche Aufmerksamkeit. Obwohl es Kirks dankbare Unterstützer waren, die diese lärmende algorithmische Kuriosität zunächst verbreiteten, gehört sie heute eindeutig der sarkastischen Linken.

Digitale Bedeutungslosigkeit und bitteres Vermächtnis

Es ist offensichtlich, dass Kirk die erste nationale Figur ist, die vollständig in das sich ausweitende Multiversum des digitalen Schrotts aufgesogen wurde. Das liegt nicht zuletzt an der Beliebtheit dieser antikreativen Ästhetik – und einer grundlegenden Gleichgültigkeit gegenüber Wahrheit oder Empathie – unter seinen prominentesten Weggefährten.

Es hätte für jene, die Kirk und alles, wofür er stand, verachteten, weniger Sinn ergeben, ihn auf diese Weise zu entwürdigen, wenn seine politische Strömung nicht selbst so seltsam begeistert vom Potenzial wäre, Realität mithilfe von Deepfakes und groben Animationen zu verzerren. Nun gehört er zu dieser Tradition, gefangen in einem Zwischenreich endlos recycelter Referenzen.

Kirks Verbündete wollen, dass man sich an ihn als Vorkämpfer junger Konservativer und offener Debatten erinnert. Doch diese gewaltige Flut an Inhalten, die jede Vorstellung seiner bleibenden Bedeutung für die amerikanische Republik lächerlich macht, deutet auf ein völlig anderes Schicksal hin. Als visuelle Pointe ohne Ideen steht er nur noch für den Nihilismus des Augenblicks, für unsere Fähigkeit, selbst den Zerfall der bürgerlichen Ordnung in einen Dauerwitz zu verwandeln.

Das wirklich Beängstigende ist, dass diese Artefakte von und für jene toxischen Internet-Subkulturen produziert werden, in denen Robinson sich bewegte – Milieus, in denen politische Gewalt als Mittel zu viralem Ruhm oder als gerechtfertigtes Ziel an sich propagiert wird.