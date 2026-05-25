Beartooth-Sänger Caleb Shomo outet sich als „stolzer schwuler Mann“

Caleb Shomo, Frontmann der Metal-Band Beartooth aus Columbus, Ohio, hat sich als „stolzer schwuler Mann“ geoutet – nach eigenen Worten nach „einem Jahrzehnt, in dem er Gefühle mit Alkohol begraben hat“.

Der Sänger und Multiinstrumentalist machte die Ankündigung in seinen sozialen Medien: „Es gab in letzter Zeit viele Spekulationen über mein Privatleben, und ich fühle mich verpflichtet, die Dinge richtigzustellen, bevor es diejenigen, die ich liebe, noch weiter belastet. Ich bin ein stolzer schwuler Mann.“

Shomo fuhr fort: „Das ist etwas, womit ich mich in meinem Leben schon seit geraumer Zeit auseinandersetze und ringe. Es war schwierig, mit den Gefühlen rund um dieses Thema umzugehen und herauszufinden, was ich mit dieser Tatsache anfangen soll.“

Fünf Alben, tiefe Wurzeln

Die von Shomo gegründete Band Beartooth entstand 2012 und hat seit 2014 fünf Alben veröffentlicht. „Ich habe immer danach gestrebt, von Album zu Album dem nachzujagen, wer ich im tiefsten Teil meiner Seele bin“, schrieb Shomo am Samstag. „Wer die Band in den früheren Jahren verfolgt hat, weiß: Es gibt vier sehr selbstkritische Alben darüber, meine religiöse Erziehung, Depressionen, Selbsthass, Selbstverachtung und Hoffnungslosigkeit zu verarbeiten. Ich bin dankbar für all diese Alben, schäme mich aber manchmal, dass ich mir so lange nicht erlaubt habe, wirklich an die Wurzeln zu gehen.“

Shomo ergänzte: „Ich habe ein Jahrzehnt damit verbracht, Gefühle mit Alkohol zu begraben. Als ich mich entschied, damit aufzuhören und mich darauf zu konzentrieren, warum ich mich so lange so gefühlt habe, war es ein direkter Weg zu der Auseinandersetzung mit meiner Sexualität – in der Hoffnung, dass er mich irgendwann zur Selbstliebe führt.“

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Beartoths sechstes Album, „Pure Ecstasy“, erscheint im August. „Eines habe ich beschlossen, bevor ich eine einzige Note oder Zeile des kommenden Albums geschrieben habe: Was auch immer passiert, ich werde mich von ganzem Herzen und vollständig ausdrücken“, schrieb Shomo. „Wohin es mich auch führt, ich werde folgen, und ich weigere mich, irgendeinen Teil davon zu verwässern – von der Musik über den lyrischen Inhalt bis hin zu der Art, wie ich mich präsentiere. Ich werde nur das tun, was mich auf tiefster Ebene glücklich macht und die ehrlichste Darstellung dessen ist, wer ich bin.“

Fleur Shomos Statement

Fleur Shomo, Calebs Ehefrau seit 14 Jahren, veröffentlichte am Samstag ebenfalls ein Statement in den sozialen Medien – im Anschluss an das Coming-out ihres Mannes – und rief Beartooth-Fans dazu auf, „Caleb weiterhin zu unterstützen“.

„Ich werde Caleb immer lieben, beschützen und unterstützen wollen. Mir war sein Wohlergehen über die Jahre hinweg wichtiger als alles andere auf der Welt“, schrieb Fleur Shomo. „Zu sehen, welche Verwirrung und welchen Schmerz er durchgemacht hat, die Höhen und Tiefen, und helfen zu wollen, aber nicht zu wissen wie. Man wünscht sich für seinen Menschen nichts sehnlicher, als dass es ihm einfach gut geht.“

Sie fuhr fort: „Unsere fast 14 Jahre Ehe waren wunderschön und voller so viel Spaß, Abenteuer und Liebe. Niemand wird jemals so viel über unsere Ehe wissen wie wir. Und niemand kann wirklich die Tiefe der Liebe zwischen zwei Menschen kennen, außer diesen Menschen selbst. Ich vermisse sie und meinen Mann jetzt schon mehr als alles andere. Unsere Geschichte war eine gute. Und jetzt ist sie zu Ende.“