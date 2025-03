Bela B Felsenheimer auf Tour: Lesungen mit Schlüpfrigkeits-Kante

Bela B Felsenheimer geht auf große Tour. Direkt im März und April, und dann wieder im Herbst. Nicht mit den Ärzten. Die sind nach dem Doppelschlag „Hell“ und „Dunkel“ auf kreativer Pause. Nein, am Lesepult vor großer Kulisse will er aufklären, was es mit „patriarchalen Strukturen“ und „toxischer Männlichkeit“ so auf sich hat im Rock’n’Roll-Betrieb. Alles rein fiktiv natürlich.

Dazu hat er auf 368 Seiten den Backstage-Roman „Fun“ über die fiktive Mackerband nbl/nbl geschrieben. Eine clevere Konstruktion. Denn dieser erfüllt neben ofensichtlichen Voyeur-Gelüsten mit Schnaps, Koks und heruntergelassenen Hosen auch mutmaßliche Einblicke in ein Kollegen-Universum.

Man könne dieses Buch nicht lesen, heißt es unisono in der Kulturkritik, ohne die Rammstein-Geschichte vor Augen zu haben. Was wiederum der Autor vehement bestreitet. Schließlich sei er seit über 40 Jahren im Geschäft und somit höchstselbst in der Rolle des teilnehmenden Beobachters. Wildern bei den Feuerzonen-Kollegen sei gar nicht nötig gewesen.

„Fun“ von Bela B: Geht es denn nun um Rammstein?

Im Buch schart seine Fantasietruppe auf Backstage-Partys und Hotelzimmer-Orgien junge Frauen (vormals „Groupies“) um sich, die durch das Recruiting-Personal mit „Ass“-Aufklebern versorgt werden. Ein doppeldeutiger Haha-Gag, von denen es auf der Buchstrecke so einige gibt.

Sagen wir so: Die offenkundige Inspiration ist kaum von der Hand zu weisen, bis hin zu Szenen und Details bei einigen Figuren. Aus dem Rammstein-Dementi ist mittlerweile ein heiteres Katz-und-Maus-Spiel geworden, das sich natürlich auch in den Verkäufen auszahlt.

Die Lesereise könnte zur knallig-kalkulierten Show an der Schlüpfrigkeits-Kante werden. Unterhaltung mit Schlüsselloch-Faktor, bei der die viel beschworene Aufklärung über die Missstände in der Musikszene wohl von der Bettkante fallen dürfte.