Frau, die Bill Cosby beschuldigt, sie 1972 betäubt und vergewaltigt zu haben, erhält 19,3 Millionen Dollar Schadensersatz

Eine Frau, die behauptet, Bill Cosby habe sie 1972 betäubt und vergewaltigt, hat am Montag vor Gericht 19,25 Millionen Dollar Schadensersatz zugesprochen bekommen – Jahrzehnte nachdem sie sich erstmals als Jane Doe Nummer 8 in der Klage gemeldet hatte, die die frühere Leiterin des Sportprogramms der Temple University, Andrea Constand, 2005 gegen den in Ungnade gefallenen Komiker eingereicht hatte.

Die Geschworenen befanden Cosby für schuldig, eine durch Rauschmittel wehrlose Frau sexuell missbraucht sowie sexuelle Nötigung begangen zu haben. Der Klägerin Donna Motsinger wurden 17,5 Millionen Dollar für vergangenes seelisches Leid und 1,75 Millionen Dollar für künftiges Leid zugesprochen. In einem weiteren zentralen Befund stellten die Geschworenen fest, dass Cosby mit „Böswilligkeit, Unterdrückung oder Betrug“ gehandelt habe – womit der Weg für Strafschadensersatz freigemacht wurde, über dessen Höhe in einer zweiten Prozessphase entschieden wird.

Das Urteil fiel nach einem emotionalen Prozess in Santa Monica, Kalifornien, der am 10. März begonnen hatte. Im selben Gerichtsgebäude hatte knapp vier Jahre zuvor eine weitere Anklägerin, Judy Huth, einen Schadensersatz erstritten, nachdem sie Cosby verklagt hatte: Sie wirft ihm vor, sie 1975 im Playboy Mansion sexuell missbraucht zu haben – damals war sie 16, er 37.

Tatvorwürfe aus 1972

In ihrer Aussage und in den Gerichtsunterlagen schilderte Motsinger, 84, wie Cosby sie während ihrer Zeit als Kellnerin im beliebten Sausalito-Restaurant The Trident angesprochen und Freundschaft mit ihr geschlossen habe. Später habe er sie zur Aufzeichnung seines Stand-up-Programms „Inside the Mind of Bill Cosby“ im Circle Star Theater im nahe gelegenen San Carlos eingeladen. Cosby habe ihr Wein gegeben, der sie unwohl gemacht habe, und ihr anschließend zwei runde weiße Pillen gereicht, die sie für Aspirin gehalten habe.

„Im nächsten Moment verlor sie immer wieder das Bewusstsein“, heißt es in Motsingers Klageschrift. „Das Letzte, woran sich Ms. Motsinger erinnert, sind Lichtblitze. Sie wachte in ihrem Haus auf – ohne alle Kleidung bis auf die Unterwäsche, kein Oberteil, kein BH, keine Hose. Sie wusste, dass sie von Bill Cosby betäubt und vergewaltigt worden war.“

Während des knapp zweiwöchigen Prozesses hörten die Geschworenen Aussagen von Constand sowie von zwei weiteren Anklägerinnen, Victoria Valentino und Janice Baker Kinney. Valentino, ein ehemaliges Playboy-Model, behauptet, Cosby habe sie 1969 bei einem Treffen in einem Restaurant dazu gebracht, zwei Pillen zu schlucken – zu einem Zeitpunkt, als sie um den Tod ihres sechsjährigen Sohnes trauerte, der ertrunken war. Die heute 82-Jährige sagt, Cosby habe sie in ein nahegelegenes Büro gefahren und sie vergewaltigt, während sie zu gelähmt gewesen sei, um sich zu wehren.

Cosbys Quaalude-Geständnis

In seinem Schlussplädoyer spielte Motsingers Anwalt Spencer Lucas Ausschnitte aus einer per Video aufgezeichneten eidesstattlichen Aussage ab, in der Cosby erklärte, er habe bei einem Pokerspiel mit einem Arzt ein Rezept für Quaaludes erhalten. Auf die Frage, ob das Rezept „am Pokertisch“ ausgestellt worden sei, antwortete Cosby: „Ja.“

„Als Sie das Rezept für Quaaludes bekamen, hatten Sie bereits die Absicht, sie jungen Frauen anzubieten, mit denen Sie Sex haben wollten?“, fragte der Anwalt. Cosby antwortete erneut: „Ja.“

„Woher wussten Sie, dass eine Frau, der Sie ein Quaalude gegeben hatten, in der Lage war, ihre Zustimmung zu geben?“, fragte der Anwalt in dem Video. „Das wusste ich nicht“, antwortete Cosby.

„Gemeiner Plan und Schema“

„Um seine sexuellen Perversionen auszuleben, betäubte er Frauen heimlich mit Beruhigungsmitteln, häufig in Kombination mit Alkohol, mit der Absicht, sie bewusstlos zu machen, damit er mit ihnen machen konnte, was er wollte“, sagte Lucas in seinem Schlussplädoyer. Er fügte hinzu, die Beweise zeigten, dass Cosby das Rezept sieben Mal eingelöst und insgesamt 210 Quaalude-Pillen erhalten habe. „Er machte sich keine Gedanken über Zustimmung, denn das war sein bewährter Plan und sein Schema“, sagte Lucas, Partner der Kanzlei Panish, Shea, Ravipudi LLP.

Cosby, 88, hat jegliche Übergriffe auf die Dutzenden Frauen bestritten, die ihn des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigen, und behauptet, alle Begegnungen seien einvernehmlich gewesen. Seine Anwältin Jennifer Bonjean reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

In ihren Schriftsätzen argumentierte Bonjean, der Fall stütze sich auf bloße Spekulation. „Warum [Cosby] [Motsinger] betäubt haben sollte, bevor er überhaupt die Bühne betrat, um seine Show aufzuführen, bleibt ein Rätsel“, schrieb sie. „[Motsinger] spekuliert, [Cosby] habe sie sexuell missbraucht, und das allein auf Grundlage der Tatsache, dass sie sich ‚wund‘ fühlte und Flüssigkeit in ihrer Unterwäsche bemerkte. [Motsinger] gibt offen zu, dass sie keine Ahnung hat, was geschehen ist, und lediglich annimmt, dass [Cosby] sie missbraucht hat.“

Cosbys Verurteilung und Freispruch

Cosby wurde 2018 in drei Anklagepunkten der schweren unsittlichen Belästigung gegen Constand schuldig gesprochen und zu drei bis zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Er legte Berufung ein, und der Oberste Gerichtshof von Pennsylvania hob die Verurteilung 2021 auf: Er befand, Cosby habe eine frühere „Nicht-Strafverfolgungs-Vereinbarung“ mit einem früheren Staatsanwalt gehabt, die strafrechtliche Anklagen ausschloss, sofern Cosby in Constands zivilrechtlicher Klage gegen ihn aussagte. Cosby einigte sich 2006 letztlich auf einen privaten Vergleich mit Constand, nachdem mehr als ein Dutzend Frauen, darunter Motsinger, zugestimmt hatten, als Zeuginnen in dem Fall aufzutreten.

Am 12. März schilderte Constand im Zeugenstand, wie sie Cosby durch ihre Arbeit mit dem Damen-Basketballprogramm der Temple University kennengelernt hatte, an der er ein prominenter Alumnus war. Sie beschrieb die Nacht im Jahr 2004, als er ihr in seinem Haus in der Nähe von Philadelphia drei Pillen gab und sie sexuell missbrauchte.

Im Kreuzverhör konfrontierte Bonjean Constand mit einer früheren Aussage, die sie gegenüber „Nightline“ gemacht hatte, in der sie sagte, Cosby habe die Pillen als „deine Freunde“ bezeichnet – nicht als etwas Homöopathisches, wie sie geglaubt hatte. „Um das klarzustellen“, sagte Constand aus: „Ich hatte nie vor, die Nacht in Bill Cosbys Haus zu verbringen.“ Constand verteidigte auch ihre Entscheidung, Cosby am Morgen anzurufen, an dem sie den Vorfall bei der Polizei meldete. „Ich wollte wissen, welches Mittel er mir gegeben hatte, das mich in diesen Zustand versetzt hat“, sagte sie.

„Mein Gehirn funktionierte nicht richtig“

Auf die Frage, warum ihr erstes Interview mit der Polizei nicht alle Details enthielt, die später ans Licht kamen, bezeichnete Constand diese Lebensphase als „eine sehr schwierige Zeit“. „Ich war traumatisiert, mein Gehirn funktionierte nicht richtig“, sagte sie aus. „Ich wollte ihnen kein Buch über alles erzählen. Und ich habe ihre Fragen beantwortet.“

In seinem Schlussplädoyer sagte Lucas, Cosby habe nach einem „bewährten Handbuch für Täter“ gehandelt, das „Beschämung, Schuldzuweisungen und Anfeindungen“ seiner Anklägerinnen einschließe, „die den Mut aufgebracht hatten, sich zu melden“. In seiner abschließenden Ansprache an die Geschworenen vor Beginn der Beratungen forderte Lucas das Gremium auf, seiner Mandantin 37,4 Millionen Dollar Schadensersatz zuzusprechen.