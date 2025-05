Billie Eilish live: 2. Abend in Köln – Setlist, Fotos, Videos

Am Freitagabend (30.05.) kehrte Billie Eilish für das zweite Köln-Konzert ihrer „Hit Me Hard and Soft“-Tour in die Lanxess Arena zurück. Nach dem bereits gefeierten Auftakt am Vortag präsentierte die US-Sängerin erneut eine unterhaltsame Show, die sowohl intime Momente als auch energetische Highlights zu bieten hatte. Hier gibt es die Setlist von Billie Eilish in Köln sowie Fotos und Videos des Konzertabends zu sehen.

Billie Eilish: Zweiter Auftritt in Köln mit Emotionen und Überraschungen

Der Abend begann mit dem atmosphärischen Intro „CHIHIRO“, auf das der Song „LUNCH“ folgte. Mit „NDA“ und „Therefore I Am“ setzte Eilish auf eine ausgewogene Mischung aus düsteren Klängen und eingängigen Beats.

Ein weiterer emotionaler Höhepunkt war „when the party’s over“, bei dem Billie Eilish über geloopte Vocals sang und das Publikum zum Schweigen aufforderte. Der Moment unterstreicht normalerweise die besondere Verbindung zwischen Künstlerin und Fans. Die Aufregung war aber an diesem Abend bei einigen etwas zu groß und so brauchte es einige Sekunden, bis sich alle auch wirklich still verhielten.

Bei „Your Power“ erlaubte sich Billie Eilish dann selbst einen kleinen Ausrutscher. Während der Performance musste sie so sehr lachen, dass der Song fast unterging, was für eine aufgelockerte Stimmung sorgte. Angeblich hatte sie für einen Moment ihren Text vergessen.

Auch Merch verteilte die Sängerin wieder:

Ein besonderer Höhepunkt war für viele sicher auch der Song „Halley’s Comet“, der auf dieser Tour erstmals mit auf der Setlist stand. Am Abend zuvor performte sie an dieser Stelle noch eine Akustikversion von „TV“.

Die Kombination aus neuen Songs ihres aktuellen Albums „Hit Me Hard and Soft“ und bekannten Hits sorgte für eine ausgewogene und mitreißende Setlist. Für alle, die von der emotionalen Tiefe und musikalischen Bandbreite von Billie Eilish verzückt sind, bleibt dieser Abend in Köln sicherlich unvergessen.

Billie Eilish live in Köln: Die Setlist vom 30. Mai 2025

Die Setlist war bis auf wenige Änderungen bereits klar. Bei den vergangenen Shows der Tour waren nicht nur die gleichen Songs zu hören, auch die Abfolge des Konzert war nahezu identisch. So beispielsweise auch in Berlin – einzige Ausnahme dort war das Coldplay-Cover von „Fix You“.

CHIHIRO

LUNCH

NDA

Therefore I Am

WILDFLOWER

when the party’s over

THE DINER

ilomilo

bad guy

THE GREATEST

Your Power

SKINNY

Halley’s Comet

BITTERSUITE

bury a friend

Oxytocin

Guess (Charli xcx Cover)

everything i wanted

lovely / BLUE / ocean eyes

L’AMOUR DE MA VIE

What Was I Made For?

Happier Than Ever

BIRDS OF A FEATHER