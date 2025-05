Billie Eilish in Köln: Dieser Trick bringt 18.000 Fans zum Schweigen

Nach drei Wochen Tourpause meldete sich Billie Eilish am Donnerstagabend (29. Mai) mit einer gewaltigen Show in Köln zurück. Die Lanxess Arena war bis auf den letzten Platz gefüllt.

Bereits Stunden vor Showbeginn bildeten sich endlose Schlangen um das Gelände in Deutz. Die Nachfrage war so riesig, dass Schwarzmarktpreise auf bis zu 1000 Euro kletterten. Im Rahmen ihrer aktuellen Welttournee spielte die 23-Jährige das erste von zwei ausverkauften Konzerten in Köln und bewies, warum sie für viele der Inbegriff moderner Popkultur ist. Gekleidet in ein weites Korn-Shirt, Basketballshorts und Sneakers, sprintete Eilish rastlos über die riesige Bühne.

Billie Eilish in Köln: Gewaltige Bühne

2018 stand sie noch im Kölner Jungle Club auf der Bühne. Auf nun der mittig platzierten Bühne im Arena-Maßstab blieb Billie Eilish aber ebenso nahbar, indem sie ins Publikum winkte und auch ein paar private Anekdoten unterbrachte. Support gab es vom britischen Singer-Songwriter Tom Odell, dessen Auftritt mit dem Song „Another Love“ für viele bereits ein erstes Highlight war.

Zu Beginn ihrer Show, als Billie plötzlich im Videowürfel auftauchte, erreichte der Kreischpegel die Dezibel-Grenze. Leise wurde es dagegen für „When The Party’s Over“: Billie saß im Schneidersitz auf der Bühne, um ihre Stimme live zu loopen. 18.000 Menschen wurden so plötzlich mucksmäuschenstill.

Weitere Höhepunkte: das emotionale „The Greatest“, der Club-Banger-Remix von Charli XCXs „Guess“ und das intensive „L’Amour de ma Vie“. Bei „Blue“ gab’s sogar Geschenke für die Crowd.

Kein Finneas? Kein Problem!

Zum ersten Mal ohne Bruder und Produzent Finneas unterwegs, stand Billie trotzdem souverän am Klavier, griff zur Gitarre und ließ ihr drittes Studioalbum „Hit Me Hard and Soft“ glänzen. „Bad Guy“ kam vergleichsweise früh – der Fokus lag klar auf neuen Songs und musikalischer Vielfalt.

Mit „Birds of a Feather“, Spotifys meistgestreamtem Track 2024, endete die rund 100-minütige Show. Zum Abschied noch ein paar Worte, die auch von der großen Schwester hätten kommen können: „Ich werde euch immer beschützen. Ich liebe euch.“ Worte, die hängen bleiben – genau wie dieser Abend. Wer keine Tickets ergattert hat: Am Freitagabend (30.05.) folgt Teil zwei in Köln.