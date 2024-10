1990 hatte Billy Idol einen schweren Motorradunfall in Los Angeles. Er fuhr unangeschnallt auf seiner Harley und kollidierte mit einem Auto. Dabei brach er sich das Bein schwer, was beinahe dazu führte, dass er eine geplante Filmrolle in „The Doors“ verlor

Copyright: Ron Galella Collection via Getty/Ron Galella, Ltd.