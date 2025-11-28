Wie die Patchwork-Familie von Bruce Willis Weihnachten meistert

Bruce Willis ist schon seit einigen Monaten in einem speziellen Heim für Demenzkranke untergebracht. Die Weihnachtstage verbringt er aber umgeben von seiner großen Patchwork-Familie.

Während der 70-Jährige gegen eine frontotemporale Demenz (FTD) kämpft, erklärt seine Frau Emma Heming-Willis, wie sie es schaffen, ihn an den Festtagen weiterhin würdevoll einzubinden „Man muss lernen und sich anpassen und neue Erinnerungen schaffen, die gleichen Traditionen pflegen wie zuvor“, sagte sie „People“. „Ich finde es wichtig, dass wir kein so negatives Bild von Demenz zeichnen. Wir lachen immer noch. Es gibt immer noch Freude. Sie sieht nur anders aus.“

Für Emma, die gemeinsamen Töchter Mabel und Evelyn sowie für Willis’ erwachsene Kinder Rumer, Scout und Tallulah bedeutet das: die Balance zu halten zwischen der nicht einfachen Akzeptanz der Krankheit und der Suche nach gemeinsamen Momenten.

Letzten Monat erzählte Emma, wie ihre und Bruces kleine Töchter mit dem Zustand ihres Vaters umgehen, und gab zu, dass es schwer für sie sei, damit zurechtzukommen, dass er „wichtige Meilensteine verpasst“.

„Aber Kinder sind widerstandsfähig“, betonte sie in dem Gespräch mit der australischen „Vogue“. „Früher hasste ich es, das zu hören, weil die Leute nicht verstanden, was wir durchmachten. Ich weiß nicht, ob meine Kinder jemals darüber hinwegkommen werden. Aber sie lernen dazu, und ich auch.“

Bruce Willis liebt Weihnachten

Seit Jahren gilt Bruce Willis in der Familie als derjenige, der die Feiertage quasi an sich riss. Nun sieht vieles anders aus, aber die Rituale sollen bestehen bleiben. „Bruce liebte Weihnachten und wir lieben es, mit ihm zu feiern“, so seine Ehefrau Emma. „Es sieht nur alles anders aus, also haben wir uns darauf eingestellt.“

Die Willis-Moore-Familie ist seit Jahrzehnten ein eingespieltes Team. Bruce und Demi Moore lernten sich 1987 kennen, heirateten noch im selben Jahr und blieben nach ihrer Trennung 1998 eng verbunden.

„Ich liebe Demi immer noch. Wir stehen uns sehr nahe“, ergänzte Bruce im Jahr 2000 gegenüber ROLLING STONE. „Wir haben drei Kinder, die wir weiterhin gemeinsam großziehen werden, und wir stehen uns wahrscheinlich heute so nahe wie nie zuvor. Wir sind uns bewusst, dass wir unseren Kindern gegenüber eine lebenslange Verpflichtung haben. Unsere Freundschaft besteht weiterhin.“

Die Patchwork-Familie im Überblick

Rumer, die älteste Tochter, wurde 1988 geboren und ist inzwischen selbst Mutter einer Tochter namens Louetta. Sie erklärte unlängst, dass der Name ihres Babys eine Mischung aus den Lieblingssängern ihres Vaters Louis Armstrong, Etta James und den Isley Brothers ist. Auch wenn Rumer inzwischen vom Vater ihres Kindes, dem Musiker Derek Richard Thomas, getrennt lebt, halten sie als Familie nach eigenen Angaben zusammen.

„Derek ist mein bester Freund, und daran hat sich nichts geändert“, sagte Rumer im Oktober 2024 gegenüber People. „Wir haben einen wunderbaren Weg gefunden, unsere Freundschaft und unsere liebevolle gemeinsame Elternschaft aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, wir sind beide sehr glücklich, dass wir das für uns selbst und für Lou so machen können.“

Sie beschreibt ihre Eltern stets als Vorbilder einer funktionierenden Co-Parenting-Beziehung. Für sie ist die Gegenwart ihres Vaters ein Geschenk. Auf Instagram sagte sie: „Ich bin so dankbar, dass er, egal ob er mich erkennt oder nicht, die Liebe spüren kann, die ich ihm gebe – und ich sie von ihm.“

Tallulah, die jüngste Tochter aus der Ehe mit Demi, sprach in der Vergangenheit offen über mentale Gesundheit, Essstörungen und die Belastung, ihren Vater erkranken zu sehen. Ihre Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung beschrieb sie als einen Wendepunkt – auch in der Beziehung zu ihrem Vater.

Tallulah gab an Heiligabend im letzten Jahr ihre Verlobung mit ihrem Freund, dem Musiker Justin Acee, bekannt. Er machte ihr den Antrag im Haus seiner zukünftigen Schwiegermutter in Idaho und sorgte dafür, dass ein Familienmitglied diesen Moment auf Video festhielt.

Als Kind spielte Scout zwar in einigen Filmen ihrer Eltern mit, aber sie interessierte sich mehr für Fotografie und Musik. Die Absolventin der Brown University veröffentlichte 2022 ihr selbstbetiteltes Debütalbum.

Emma Heming-Willis als stille Kraft

Seit 2009 ist Bruce Willis mit Emma verheiratet. Eine späte große Liebe, wie er selbst sagte. Seit seiner Diagnose setzt sie sich öffentlich für Gehirngesundheit ein, gründete Make Time Wellness und spricht über die Realität von FTD.

Mabel und Evelyn, 13 und 11 Jahre alt, hatten trotz der schweren Situation um die gesundheitliche Entwicklung von Bruce Willis eine Menge von ihrem Vater. Wie Emma bekräftigte, war der Schauspieler gerade in ihren ersten Lebensjahren sehr großzügig darin, ihnen Zeit zu widmen.