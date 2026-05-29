BTS zeigen Vorgeschmack auf die „Arirang“-Welttour-Heimkehr-Show mit „Fya“-Trailer
Die Busan-Show der Band wird am 13. Juni in Kinos weltweit live übertragen – jetzt gibt es den ersten Trailer.
BTS stecken ihre Heimkehr-Show in Brand.
Die Gruppe kehrt am 13. Juni ins Busan Asiad Municipal Stadium in Südkorea zurück und will diesen besonderen Moment mit dem „BTS World Tour ‚Arirang‘ in Busan: Live Viewing“ feiern – einer einmaligen Live-Übertragung in Kinos weltweit. Jetzt haben BTS einen Trailer zur Screening-Veranstaltung veröffentlicht, der Fans einen ersten Eindruck davon gibt, was sie bei der Übertragung erwartet.
Unterlegt mit „Fya“ aus ihrem aktuellen Album „Arirang“ zeigt der Clip Ausschnitte aus der Welttour der Band, bei der das Septett mit beeindruckenden Choreografien glänzt. Auch die aufwendige Bühnenproduktion der Tour kommt im Trailer zur Geltung.
Tickets jetzt erhältlich
Der Trailer zum „BTS World Tour ‚Arirang‘ in Busan: Live Viewing“ erscheint zeitgleich mit dem Verkaufsstart für die Screening-Tickets. Informationen zu teilnehmenden Kinos und den Kauf von Tickets gibt es auf der BTS-Live-Viewing-Website.
BTS‘ Rückkehr nach Busan ist ihr erster Auftritt im dortigen Heimatstadion seit 2022 – die Band kehrt auf die Bühne zurück, nachdem alle Mitglieder ihren obligatorischen Militärdienst absolviert haben. Seit April sind sie mit ihrem Comeback-Album „Arirang“ auf Tour. Im ROLLING-STONE-Titelstory-Interview vom Mai erklärte Jin, wie er dafür kämpfte, die Tour auszuweiten: „Als wir unsere Tourpläne bekamen, waren da nur sehr wenige Stopps … und sie sollte nur etwa drei bis vier Monate dauern. Da habe ich gesagt: ‚Jetzt, wo wir zurück sind, haben wir so vielen Menschen versprochen, zu ihnen zu kommen – und so ein Plan fühlt sich an, als würden wir dieses Versprechen brechen.’“