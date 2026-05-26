BTS erwecken das „Hooligan“-Musikvideo bei den American Music Awards zum Leben

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

BTS sorgten in Las Vegas für einen unvergesslichen Moment und performten „Hooligan“ aus dem Album „Arirang“ bei den American Music Awards 2026. Das Set wurde offenbar während ihrer Arirang World Tour im Allegiant Stadium aufgezeichnet – noch vor der eigentlichen Verleihung.

Das Septett betrat die Bühne in blutrotes Licht getaucht und von Kopf bis Fuß in elegante schwarze Outfits gekleidet, flankiert von maskierten Backgroundtänzern. Vor einer düsteren Kulisse, die das Musikvideo des Tracks widerspiegelte, riss die Gruppe die tausenden kreischenden Fans mit.

Die AMAs hatten erst fünf Tage vor der Show bekanntgegeben, dass die südkoreanischen Superstars auf dem Programm stehen würden. Die Gruppe ist ohnehin gerade in Sin City: Ihre viertägige Residency im Allegiant Stadium startete am Samstag, dem 23. Mai. (Weitere Shows folgen nächste Woche am 27. und 28. Mai.)

Drei AMA-Nominierungen

BTS sind in diesem Jahr zudem für drei Preise nominiert, darunter die wichtigste Auszeichnung der AMAs: Artist of the Year. Darüber hinaus sind sie in der Kategorie Best Male K-Pop Artist nominiert, und ihre Single „Swim“ kämpft um den Song of the Summer.

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Seit ihrer lang ersehnten Rückkehr nach einer mehrjährigen Pause – in der alle sieben Mitglieder ihren Militärdienst in Südkorea absolvierten und Solokarrieren verfolgten – ist bei BTS kaum eine ruhige Minute. Die aktuellen ROLLING-STONE-Coverstars veröffentlichten im März ihr Comeback-Album „Arirang“ und werden den Großteil des restlichen Jahres damit verbringen, die Welt zu bereisen. (Eine weitere Nordamerika-Etappe ist für August geplant.)

In einer aktuellen ROLLING-STONE-Covergeschichte beschrieb BTS-Mitglied RM das kreative Credo, das er der Gruppe für ihre Rückkehr mitgegeben hatte. „Ich habe den anderen immer wieder gesagt: ‚Wenn wir uns nicht mehr herausfordern, dann sehe ich keinen Grund, das hier als Team weiterzumachen’“, erklärte er. „Wir müssen der Welt zeigen, dass wir noch unterwegs sind und noch immer auf der Suche. Das ist manchmal so unglaublich komplex. Aber trotzdem – ich glaube, wir müssen noch weiter an die Grenzen gehen, immer weiter, und es reicht noch immer nicht.“