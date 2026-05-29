Wie Nüchternheit, Fiona Apple und viel Geduld Cara Delevingne zu ihrer Musikkarriere verholfen haben

In „I Forgot“ steckt eine Menge drin – einem von zwei ambitionierten neuen Songs, die Cara Delevingne heute über Warner Records veröffentlicht und damit offiziell ihre Karriere als Major-Label-Künstlerin einläutet. Der Track pendelt zwischen ungeschmückter Ballade und wilden Ausbrüchen hyperpop-verzerrter Energie. Als Delevingne ihn gemeinsam mit Kollaborateur BJ Burton (Charli XCX, Bon Iver) aufnahm, dachte das Model/die Schauspielerin/die Musikerin daran, dass die Öffentlichkeit sie nur „durch ein Telefon, auf einem Billboard oder in einem Magazin oder so“ kennt, sagt sie. „Es gab diesen Wunsch, dass sich das echte Ich durch das Telefon durchbricht, versucht, aus dieser Version meiner selbst auszubrechen, die die Menschen kannten oder sich vorgestellt hatten oder was auch immer. Deshalb fühlte es sich wirklich gut an, diese Momente der Reinheit durch diesen industriellen, verarbeiteten Sound brechen zu lassen.“

Der Song, der zusammen mit dem trip-hoppigen „Out of My Head“ erscheint, handelt auch davon, sich daran zu gewöhnen, wie intensiv sich das Leben anfühlt, seit Delevingne um 2022 nüchtern wurde – „dieses trockene, rohe Gefühl, das man bekommt, wenn man ungeschützt und unmedikamentiert ist und zum ersten Mal als nüchterner Mensch lebt“, sagt sie. „Man glaubt, das gefahrensuchende Verhalten oder die Rebellion gehöre zu einem – aber darunter steckt eigentlich dieses kleine Kind und diese Unschuld. Das wiederzuentdecken fühlte sich beängstigend an. Und auch zu erkennen, dass man nicht unverwundbar ist und kein Leben führen kann, in dem man die eigene Gesundheit nicht an erste Stelle setzt – ob mental oder körperlich.“

Die Nüchternheit war ein „unglaublicher Katalysator“ dafür, dass Delevingne endlich die Musikkarriere verfolgte, die immer schon im Hintergrund geschlummert hatte. Ihr Debütalbum, aufgenommen mit Burton, erscheint bei Warner Ende des Sommers, und ab Juni geht sie für sechs Monate auf Tour – einige Shows sind bereits ausverkauft. „Es gab diesen Teil von mir, der immer dachte, ich werde das irgendwann tun“, sagt sie. „Ich wusste einfach, dass ich etwas älter sein und diese Erfahrungen gemacht haben würde, diese Perspektive, diesen Glauben an sich selbst.“

Jahrelange musikalische Wurzeln

Sie singt, schreibt Songs und spielt Schlagzeug und Gitarre fast ihr ganzes Leben lang. Die Wegmarken auf diesem Weg: Sie schrieb und nahm einen Song für den Soundtrack ihres Films „Valerian“ von 2017 auf, tauchte als Gastvokal auf Fiona Apples „Fetch the Bolt Cutters“ auf, sang auf St. Vincents „Pills“ und erhielt im vergangenen Jahr ein Songwriting-Credit auf Dijons „Baby“.

Auf Delevingnes kommendem Album erwidert Apple den Gefallen und schrieb gemeinsam mit ihr die Lyrics zum clubtauglichen Track „Need It“. „Wir haben Dinge auf Post-its geschrieben und sie uns gegenseitig zugeschickt, was wirklich lustig ist, weil wir die Lyrics einfach hätten rüberschicken können“, sagt sie. „Ich wollte einen Song machen, der ihr huldigt – ihrer Wirkung auf mich als Mensch und als Künstlerin. Ich glaube, ohne die Erfahrung, mit ihr ins Studio zu gehen, hätte ich nie das Gefühl gehabt, ich selbst sein zu können, ein bisschen wie ein Kind, ohne so tun zu müssen, als wüsste ich, was ich tue, oder mich zu verstellen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als Teenager unterschrieb Delevingne einen Vertrag bei Simon Fullers 19 Management, das sie zu einem Mainstream-Popstar formen wollte – eine Idee, die sie letztlich ablehnte. „Sie wollten mich zu einer Künstlerin machen, die von den Leuten an der Spitze kuratiert oder entworfen wird, glaube ich“, sagt sie. „Das war für mich in der Musik nie eine Option. Meine Lieblingsmusik muss aus Orten kommen, auf die man vielleicht manchmal gar nicht schauen möchte. Und selbst wenn es schwieriger ist, dorthin zu gelangen – das war der einzige Weg, den ich gehen wollte. Aber ich musste einfach Geduld mit mir haben, sanft zu mir sein, es geschehen lassen, es wachsen lassen. Es ist wie ein Baum. Das geht nicht schnell, ganz sicher nicht.“

Clubsound und Dinner-Tafel-Wahrheiten

„Out of My Head“ wiederum, das auf halbem Weg in Drum-and-Bass-Wahnsinn ausbricht, hieß ursprünglich „Talking Heads“ – doch Delevingne wollte nicht, dass die Leute glauben, es sei ein Verweis auf die Band. „Es war inspiriert von der visuellen Idee, bei einem Dinner zu sitzen, bei dem alle reden, aber niemand die Wahrheit sagt“, erklärt sie. „Und diese Art menschlicher Verfasstheit, dass Menschen manchmal lieber den Schein wahren – wenn man weiß, dass jemand eine Affäre hat und jemand ein Drogenproblem hat – niemand sagt die echten Worte. Daher kommt das.“

Die beiden Songs sind auch Teil eines Kurzfilms, der von „Severance“-Kamerafrau und Regisseurin Jessica Lee Gagné inszeniert wurde. „Ich wollte schon immer ein Doppelvideo machen, was ich Jessica zu dem Zeitpunkt nicht gesagt hatte“, erzählt Delevingne. „Aber ich hatte das Glück, dass sie genau dieselbe Idee hatte.“ Der Film steckt voller wilder, aufwendig wirkender Spezialeffekte: „Mein Geschmack ist für eine neue Künstlerin etwas kostspielig“, fügt sie lachend hinzu. „Aber damit komme ich selbst zurecht.“

Demnächst folgt eine konventionellere Pop-Single: das eingängige „Crazy Baby“, das nach Hit klingt. „Ich wollte es eigentlich gar nicht als Single rausbringen, komischerweise“, sagt Delevingne, die es für ihre Partnerin, die britische Musikerin Minke, schrieb. „Ich dachte, es ist zu offensichtlich… Aber ich liebe diesen Song… Meine Partnerin, mit der ich während des gesamten Prozesses zusammen war und die mich unglaublich unterstützt hat – ich hab ihn gemacht, um sie zu ärgern, in dem Sinne, dass sie große Gesten hasst und ein sehr privater Mensch ist. Die Lyrics sagen im Grunde: ‚Tut mir leid, aber das ist ein Liebeslied. Damit musst du klarkommen.‘ Auf eine süße Art.“

Skepsis gegenüber dem Major-Label

Delevingne war sich nicht sicher, ob sie für ihre Musik zu einem Major-Label gehen würde – sie beschreibt sie als „eher links orientiert, und ich hatte das Gefühl, sie würde wahrscheinlich über ein Indie-Label erscheinen. Ich war skeptisch und hatte Angst und machte mir Sorgen, wer der richtige Partner sein würde.“ Aaron Bay-Schuck, CEO und Co-Chairman der Warner Records Group, überzeugte sie, indem er schon früh Vertrauen in ihre Musik zeigte. „Cara ist eine absolute Naturgewalt“, sagt Bay-Schuck in einem Statement. „Das ist für jeden offensichtlich, der sie als Model oder Schauspielerin gesehen hat oder ihr in den sozialen Medien folgt – aber wenn es um Musik geht, ist sie auf einem völlig anderen Level. Jedes Element ihrer Kunst, von ihrer Stimme über ihr Songwriting bis hin zu ihrer Musikalität und ihrem natürlichen Gespür als Produzentin, ist auf diesem Album voll präsent.“

Delevingne ergänzt: „Ich wollte, dass diese Musik sich wie Popmusik anfühlt – in dem Sinne, dass sie möglichst viele Ohren erreicht. Wenn irgendjemand sie hört und etwas fühlt, ist das alles, was ich will.“

____________________________________________________________

Warum denkt Campino, dass es manchmal gut ist, einfach mal den Mund zu halten? Weshalb fühlt er sich manchmal wie ein Getränkelieferant? Antwort liefert er in unserer Titelgeschichte zum großen Abschied der Toten Hosen, exklusiv in der Ausgabe 06/26. Und nicht nur das: Dem Heft liegt weltexklusiv die 7-Inch-Single „Immer nur geliebt“ bei – an der auch Sven Regener von Element of Crime mitgewirkt hat. Die ROLLING-STONE-Ausgabe gibt es hier bequem zum Bestellen.