Chloë Grace Moretz: Coming-Out für Kamala Harris

Chloë Grace Moretz hat auf Instagram ihre sexuelle Orientierung offen bekannt gemacht. In einem Kommentar auf Instagram zur US-Präsidentschaftswahl am kommenden Dienstag (05. November 2024) bezeichnete die Schauspielerin sich als gay.

Mit ihrem Coming-out will die 27-Jährige auch Unterstützung für Kamala Harris demonstrieren. Moretz teilte ein Foto eines „I voted early“-Stickers („Ich habe frühzeitig gewählt“) und betonte die Bedeutung dieser Wahl.

Chloë Grace Moretz auf Instagram:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich habe vorzeitig gewählt und für Kamala Harris gestimmt“, schreibt sie. „Bei dieser Wahl steht so viel auf dem Spiel. Ich glaube, dass die Regierung kein Recht über meinen Körper als Frau hat und dass die Entscheidungen über meinen Körper NUR von mir selbst und meinem Arzt getroffen werden sollten.“

Und sie begründet ihre Wahl der Demokratin: „Kamala Harris wird das für uns schützen. Als homosexuelle Frau glaube ich an die Notwendigkeit eines rechtlichen Schutzes für die LGBTQ+-Gemeinschaft. Wir brauchen Schutz in diesem Land und Zugang zu der Pflege, die wir brauchen und verdienen.“

Dann ruft Chloë Grace Moretz zur Frühwahl auf: „SO… Gehst du schon früher wählen? Lass uns einen Plan ausarbeiten, wie du mit deinen Freunden zu deinem Wahllokal kommst! Gehe auf IWillVote.com, um den besten Plan für dich zu finden.“

Einsatz für die LGBTQ+-Gemeinschaft

Moretz‘ Kampf für die LGBTQ+-Community ist keinesfalls überraschend. Zwei ihrer Brüder sind schwul. Moretz schützt ihr Privatleben, es gibt keine offizielle Auskunft über ihre Partnerinnen oder Partner. Allerdings zeigt sie sich in der Öffentlichkeit seit einigen Jahren mit dem Model Kate Harrison (Paparazzi-Fotos bilden auch Kuss-Szenen ab). Beide besuchten auch den Dyke March in New York. Harrison war zuvor mit Emily Armstrong liiert, der neuen Sängerin von Linkin Park.