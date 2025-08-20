Coldplay halten an Kiss-Cam während ihrer Konzerte fest

Coldplay wollen nach 2025 keine neue Musik mehr machen

Mehr als einen Monat ist es mittlerweile her, dass am 16. Juli 2025 Andy Byron und seine Personalchefin Kristin Cabot bei einem Coldplay-Konzert in Boston beim außerehelichen Turteln entlarvt wurden. Die beiden Mitarbeiter:innen der Firma Astronomer waren während der Show im Gillette Stadium groß auf der Leinwand der sogenannten Kiss-Cam zu sehen. Die Band um Chris Martin deckte damit unfreiwillig eine Affäre auf. Während eines Auftritts in England verteidigte der Coldplay-Frontmann nun die Existenz ihrer Cam.

„Wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade draus“

Nach dem Skandal wurden Stimmen laut, die hinterfragten, wie zeitgemäß es noch sei, das Publikum auf einer so großen Leinwand zu zeigen. Bei ihrer Show im englischen Hull erklärten Coldplay nun, warum sie weiterhin an der Kiss-Cam festhalten werden: „Wir machen das schon eine ganze Weile und das ist das einzige Mal, dass es aus dem Ruder gelaufen ist.“

„Wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade draus“, fügte Chris Martin hinzu. Man wolle mit der Kiss-Cam weitermachen, da man so einige der Fans direkt erreichen könne. Die Kameras binden das Publikum in die Show ein und sorgen gleichzeitig für besondere Momente.

Chris Martin witzelte zuvor über die Kiss-Cam

Beim Konzert in Madison, Wisconsin – dem ersten Auftritt der Band seit der Aufsehen erregenden Show im Gillette Stadium – kündigte Martin den „Jumbotron Song“ bereits mit einem augenzwinkernden Hinweis an. Eben dieser Track hatte zu dem berühmt-berüchtigten Kiss-Cam-Moment geführt.

„Wir möchten einige von euch im Publikum begrüßen“, sagte Martin vor der Menge im Camp Randall Stadium. „Und zwar werden wir unsere Kameras verwenden. Und ein paar von euch auf die große Leinwand bringen.“ Dann witzelte er: „Wenn ihr also euer Make-up noch nicht gemacht habt, macht es jetzt.“

Kritik von Oasis

Auch die Gallagher-Brüder äußerten sich in der Vergangenheit zu dem Eklat. „Haben wir irgendwelche Turteltauben im Haus? Keine Sorge, bei uns gibt’s diesen hinterhältigen Coldplay-Kamera-Scheiß nicht“, sagte Liam Gallagher bei einem Auftritt in Manchester während ihrer „Live ’25“-Reuniontour.