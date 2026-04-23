Wile E. Coyote und Acme schalten Anwälte ein: Der lang ersehnte „Coyote vs. Acme“-Trailer ist da

Genug gedemütigt worden und bei jeder Begegnung mit deinem Erzfeind, dem Roadrunner, „Kabloom!“ gemacht? Dann ruf die Kanzlei von Kevin Avery an – gespielt von Will Forte in „Coyote vs. Acme“ – und er holt dir die Gerechtigkeit, die du verdienst. Oder versucht es zumindest. Im ersten offiziellen Trailer zum lang ersehnten Film zeigt der Anwalt für Unfälle mit Werbetafeln, dass es alles andere als einfach ist, jemanden zu vertreten, der so beharrlich vom Pech verfolgt wird wie Wile E. Coyote.

„Coyote vs. Acme“ kommt am 28. August in die Kinos – nach einem erbitterten Rechtsstreit um die Veröffentlichung mit Warner Bros., das den Film 2023 eingemottet hatte. Der darauffolgende öffentliche Aufschrei führte schließlich dazu, dass Ketchup Entertainment den weltweiten Vertrieb übernahm. Damit trifft der Film thematisch genau ins Schwarze: Es geht schließlich genau darum, sich mit mächtigen Konzernen anzulegen.

Im Trailer schaltet Wile E. Coyote nach einem weiteren Unfall mit Acme-Produkten einen Anwalt ein. Avery hat jahrelang Looney-Tunes-Figuren dabei geholfen, magere Entschädigungen vom Unternehmen herauszuholen – doch dieser Prozess spielt in einer anderen Liga. Vor Gericht vertritt John Cenas Figur Buddy Crane den Acme-Konzern, und der kennt das Spiel, das Coyote so gerne spielt (und verliert), in- und auswendig. „Er ist leichtsinnig“, sagt der Anwalt. „Wir alle wissen, wer verantwortlich ist – und all seine Verletzungen hat er sich selbst zuzuschreiben.“

Looney Tunes im Gerichtssaal

Wenn sonst niemand an Avery glaubt, dann zumindest seine Nichte. Paige (Lana Condor) drängt ihren Onkel, den Fall Coyote vs. Acme zu nutzen, um endlich zu zeigen, was in ihm steckt. Und er hat auch Rückendeckung von früheren Acme-Opfern. „Acme?“, fragt Daffy Duck im Clip. „Ac-you!“ Dazu Porky Pig mit einem frischen blauen Auge, Tweety, der gewürgt wird, und schließlich Bugs Bunny, der im allerletzten Moment des Trailers auftaucht, um seinen legendären Satz zu sagen: „So, äh, was gibt’s, Doktor?“

Regisseur Dave Green und Produzent James Gunn entwickelten den Film auf Basis des klassischen Looney-Tunes-Charakters und des Humorartikels „Coyote v. Acme“ von Ian Frazier, der im Februar 1990 im „New Yorker“ erschien. Ketchup Entertainment sicherte sich den Live-Action/Animations-Hybrid für rund 50 Millionen Dollar, wie „The Wrap“ berichtete – nachdem Warner Bros. erklärt hatte, die Streichung des Films sei Teil einer „Neuausrichtung seiner globalen Strategie auf Kinostarts“.

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„Warner Bros. ist ein einziges Chaos“, sagte eine Quelle aus dem Filmteam 2023 gegenüber ROLLING STONE. „Die schleppen offensichtlich diese erdrückenden Schulden mit sich. Wahrscheinlich haben sie bestimmte Mindestverpflichtungen gegenüber ihren Gläubigern, die sie zu absurden Entscheidungen treiben. Die haben einfach keinen Draht mehr dazu, wie das Geschäft läuft. Das ist auf teuflische Weise selbstzerstörerisch.“ Eine weitere Quelle aus der Produktion ergänzte: „Ehrlich gesagt dachten wir, das sei ein Selbstläufer. Ich glaube, das macht es so niederschmetternd und frustrierend. Ich versteh’s einfach nicht – der Film liegt da und fertig, und keiner von uns darf etwas sehen, das so viel Spaß macht.“

Jetzt ist es endlich an der Zeit, sich etwas von Coyotes Dynamit zu borgen und den Staub von diesem Film zu blasen.