DaheimDabeiKonzerte um 19 Uhr: Eric Fish (Subway To Sally) im Stream

Wir zeigen exklusive #DaheimDabei-Konzerte von rund 30 Künstlern wie Max Raabe, Lucinda Williams, Mando Diao und Rufus Wainwright

Ein Sommer ohne Festivals, ein Sommer ohne Konzert-Erlebnisse – das gab es noch nie. Deshalb haben sich die Redaktionen von Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer zusammengetan, um gemeinsam ein Musikprogramm auf die Beine zu stellen, wie es das in Deutschland noch nicht gab. Ab Montag, den 27.4., bringen wir täglich ein kleines Konzert zu euch nach Hause. Musik verbindet, gerade in schwierigen Zeiten. Rund 30 Bands und Künstler sind dabei – Popbands wie Mando Diao und Other Lives, Metal-Acts wie Rage und Doro, Songwriter wie Rufus Wainwright und Lucinda Williams. Disco-Diva Kathy Sledge performt in ihrem Wohnzimmer, die australischen…