Dan Auerbach: Wie Trauer das neue Black-Keys-Album geprägt hat

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Der Einfluss von Dan Auerbachs Vater zieht sich wie ein roter Faden durch das neue Black-Keys-Album „Peaches!“ – eine Sammlung obskurer Blues- und Soul-Cover, die die Band aufnahm, während Auerbachs Vater im Endstadium seiner Krebserkrankung lag. Chuck Auerbach starb am 29. März, nur einen Monat bevor sein Sohn und Keys-Drummer Pat Carney das Album am 1. Mai veröffentlichten. Im Gespräch mit dem ROLLING-STONE-Podcast „Nashville Now“ gibt Auerbach zu, dass „Peaches!“ trotz seiner ausgelassenen Energie manchmal schwer für ihn zu hören sei – besonders der Track „It’s a Dream“, der ursprünglich von Charles Fisher Jr. eingespielt wurde.

„Ich glaube, er hätte diesen Song geliebt. Der wäre genau sein Ding gewesen. Dieses ganze Leben war irgendwie ein Traum, und er hat mich dahin gebracht. Das macht den Song schwer erträglich – aber er ist vor allem voller Freude“, sagt Auerbach, der die Tränen kaum zurückhalten kann. „Er hat mir so viel gegeben. Es war wie ein letztes Geschenk.“

Auerbachs Easy Eye Sound Studios in Nashville, wo die Black Keys „Peaches!“ aufnahmen, sind mit Folk Art, Antiquitäten und allerlei Vintage-Schildern dekoriert. Über dem Studio-Floor hängt ein Schild aus einer Freimaurerloge. All das, sagt Auerbach, gehe auf seinen Vater zurück.

Alles vom Vater

„Alles, was ich tue, hängt mit meinem Dad zusammen – musikalisch wie ästhetisch. Er war Antiquitätenhändler, ein Picker. Ich wusste, wie man einen Van für eine Tour belädt, weil ich den Van für seine Antiquitätenmessen gepackt habe. Dieser schäbige alte rostige Van mit einem Holzgestell oben drauf“, erzählt er und erinnert sich daran, wie sein Vater im Wagen immer die Musik aufgedreht hat – vor allem „Ramblin‘ Man“ von den Allman Brothers. „Mein Dad hat Musik lauter gehört als irgendjemand sonst.“

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In dieser Folge von „Nashville Now“ spricht Auerbach ausführlich über Gregg Allman – der heute vor neun Jahren starb – und dessen bleibenden Einfluss, nicht nur auf die Black Keys, sondern auf die Musikwelt insgesamt. Auerbach produzierte eine neue Live-Version des Allman-Brothers-Songs „Come and Go Blues“, interpretiert von Marcus King, für die kommende Dokumentation „Gregg Allman: The Music of My Soul“.

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Der Film startet am Mittwoch, dem 17. Juni, darunter einwöchige Spielzeiten in Los Angeles und New York sowie exklusive Einmalvorführungen auf mehr als 200 Leinwänden im ganzen Land. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Das vollständige Gespräch mit Auerbach ist unten zu sehen.

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Den wöchentlichen Country-Musik-Podcast von ROLLING STONE, „Nashville Now“, moderiert von Deputy Editor und Head of Country Joseph Hudak, gibt es zum Download und Abonnieren auf Apple Podcasts oder Spotify – oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Neue Folgen erscheinen jeden Mittwoch mit Interviews von Künstlerinnen, Künstlern und Persönlichkeiten wie Vince Gill, Lainey Wilson, Hardy, Charley Crockett, Kings of Leon, the Black Crowes, Carly Pearce, Luke Grimes, Brandon Lake, Breland, Bryan Andrews, Noeline Hofmann, Adam Mac, Devon Gilfillian, Gavin Adcock, Amanda Shires, Shooter Jennings, Margo Price, Ink, Ne-Yo, Rival-Sons-Sänger Jay Buchanan, Halestorm, Dusty Slay, Lukas Nelson, Ashley Monroe, Old-Crow-Medicine-Show-Mitglied Ketch Secor, Clever, „Love on the Spectrum“-Protagonist Tyler White, Willie-Nelson-Experte John Spong sowie den Autorinnen und Autoren Marissa R. Moss, Josh Crutchmer, Mark Gray und Jonathan Bernstein.