Die Toten Hosen in der Waldbühne: Wie komme ich an Tickets?

Jedenfalls nicht über den regulären Vorverkauf. Beide Konzerte in der Waldbühne (07. Juni und 08. Juni 2018) sind ausverkauft. Wer Karten für die „Laune der Natour“ in Berlin will, muss sein Glück bei Resellern versuchen.

Tour-Trailer:

Wer ist Vorband bei den Toten Hosen?

Den Support von Campino und Kollegen übernehmen am Donnrstag die Donots. Einlass in die Waldbühne ist um 16 Uhr, Beginn ist um 18.30 Uhr. Es lohnt sich also, früh dort zu sein. Am Freitag sind Royal Republic am Start. Achtung: Einlass ist erst um 17 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

Wie komme ich zur Waldbühne?

Die Waldbühnen-Homepage meldet: „Im Umfeld der Waldbühne ist nur in begrenztem Umfang öffentlicher Parkraum vorhanden. Daher empfehlen wir die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Sollten Sie mit dem Auto anreisen so steht Ihnen der gebührenpflichtige Parkplatz P07 zur Verfügung. Nutzen Sie hierzu die Zufahrt über die Passenheimer Straße (abgehend von der Heerstraße). Die Parkplätze P04 und P05 sind als gebührenpflichtige Parkplätze in Ausnahmefällen ebenfalls geöffnet. Weitere Informationen zum Parken finden Sie hier.“

Die Adresse der Waldbühne lautet:

Waldbühne Berlin

im Olympiapark

Glockenturmstraße 1

14053 Berlin

Wie wird für meine Sicherheit gesorgt?

Aus Sicherheitsgründen sowie für das Beschleunigen der Einlasskontrollen dürfen folgende Gegenstände auf die Waldbühne Berlin mitgenommen werden:

Tasche oder Rucksack bis max. DIN A4 (21,0 cm x 29,7 cm)

ein alkoholfreies Getränk pro Person bis 0,5-Liter-Gefäßgröße im Tetra Pak oder Plastikflasche (PET) – (ohne Deckel bzw. Schraubverschluss!)

Sitzkissen und Decke

Folgende Gegenstände dürfen nicht auf die Waldbühne Berlin mitgenommen werden:

Tasche und Rucksack über DIN A4 (21,0 cm x 29,7 cm)

Sperrige Gegenstände jeglicher Art: Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks etc.

Speisen und Snacks

Technische Geräte: Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten, Ausnahme: Mobiltelefone

Das Mitführen von notwendigen medizinischen Geräten und Arzneimitteln ist erlaubt. In diesem Falle bitten wir unsere Besucher den Rollstuhlfahrer-Eingang (rechts vom Haupteingang) zu nutzen und einen entsprechenden Nachweis vorzuzeigen.

Wie wird denn das Wetter?

Donnerstag: Sieht gut aus für Berlin (wetter.com): Höchstwerte von 26 Grad Celsius, nachts Tiefstwert von 18 Grad. Leicht bewölkt bis sonnig. Regenwahrscheinlichkeit sinkt von 25 Prozent auf 0 Prozent.

Freitag: Noch besser. Höchstwerte von 30 Grad Celsius, nachts Tiefstwert von 20 Grad. Leicht bewölkt bis sonnig. Regenwahrscheinlichkeit steigt von 0 Prozent auf 5 Prozent.

Welche Songs spielen Die Toten Hosen?

Am 02. Juni spielten die Hosen in Dresden:

Auswärtsspiel

Liebesspieler

Laune der Natur

Niemals einer Meinung

Alles mit nach Hause

Liebeslied

Das ist der Moment

Bonnie & Clyde

Altes Fieber

Unsterblich

Sascha …ein aufrechter Deutscher

Paradies

Pushed Again

Unter den Wolken

Bayern

Alles aus Liebe

Wannsee

Wünsch DIR was

Hier kommt Alex

Freunde

Opel-Gang

Wie viele Jahre (Hasta la muerte)

Du lebst nur einmal (vorher)

Bis zum bitteren Ende

Alles passiert

Zehn kleine Jägermeister

Schönen Gruß, auf Wiederseh’n

All die ganzen Jahre

Verschwende deine Zeit

Tage wie diese

You’ll Never Walk Alone