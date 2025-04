Dope Lemon live 2025 – Konzerttermine im Überblick

Wenn der Sommer schon eine Weile angedauert hat, werden Dope Lemon im September auf die Bühne treten und nochmal richtig einheizen. Über eine gute Woche erstrecken sich fünf Konzerttermine in Deutschland, präsentiert von ROLLING STONE.

Konzerte in Deutschland im September

Der Deutschlandteil der Tour beginnt in Hamburg und schon einen Tag darauf ist das Duo in Berlin. Südlicher als München wird’s nicht, aber im Westen wird es noch in Köln und in Frankfurt auftreten.

Im Mai und Juni beginnt das Duo in Nordamerika seine Tour, danach geht es nach Australien und Neuseeland. Anfang September werden die zwei weiter ins Vereinigte Königreich fliegen. Doch das sind nicht ihre letzten Auftritte, bevor sie in Deutschland auftreten: Bühnen in Amsterdam, Antwerpen und Paris liegen dazwischen.

Auf der Tour werden bestimmt neue Songs zu hören sein. Denn am 2. Mai kommt ihr neues Album „Golden Wolf“ heraus. Den Song „Sugarcat“ haben die Musiker schon vorab veröffentlicht.

Dope Lemon live in Deutschland – Konzerttermine im Überblick

12.09. Hamburg, Grosse Freiheit 36

13.09. Berlin, Huxleys

15.09. Köln, Carlswerk Victoria

17.09. München, Muffathalle

19.09. Frankfurt, Batschkapp

Dope Lemon besteht mitunter aus Angus Stone

Das Duo Dope Lemon besteht aus dem Bassisten Brad Heald und aus Angus Stone, der mit seiner Schwester Julia Stone als das gleichnamige Duo bekannt wurde. Als Angus & Julia Stone haben die beiden vielprämierte Musik herausgebracht. Besonders ihr Song „Big Jet Plane“ hat 2010 weltweit Anerkennung bekommen.

Auch wenn sie nicht mehr als Megastars gehandelt werden, machen die beiden weiterhin Musik zusammen. Erst letztes Jahr haben sie ihr neues Album „Cape Forestier“ veröffentlicht.

Und vor zwei Jahren sang Angus Stone mit Post Malone eine neue Version des Hits „Big Jet Plane“.

Angus Stone und Post Malone mit „Big Jet Plane“

Seit 2016 bringen Dope Lemon Musik heraus, „Golden Wolf“ ist ihr viertes Album.

Als Angus Stone noch alleine Musik machte, veröffentlichte er unter dem Pseudonym Lady of the Sunshine zwei Alben „Smoking Gun“ (2009) und „Broken Brights“ (2012).