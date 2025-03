Wie viel ist der echte E.T. wert?

Das Auktionshaus Sotheby’s versteigert das Modell des wohl berühmtesten Außerirdischen der Filmgeschichte: E.T.

Das Puppenoriginal aus dem Jahr 1982 wurde ein Jahr zuvor von dem italienischen Effektspezialisten Carlo Rambaldi für Regisseur Steven Spielberg angefertigt. Es ist etwas über einen Meter groß und wurde in der Schrank-Szene verwendet, in der E.T. versucht, sich zwischen mehreren ausgestopften Tieren zu tarnen.

Das Modell kommt noch in diesem Monat zusammen mit einer Sammlung von Rambaldis Werken und persönlichen Sammlungen unter den Hammer. Es wird erwartet, dass das Film-Alien zwischen 600.000 und 900.000 US-Dollar einbringen wird.

Neben E.T. kann man auch Dune-Sandwürmer ersteigern

Die Auktion, die Teil der Sammlung „There Are such Things: 20th Century Horror, Science Fiction And Fantasy On Screen“ beginnt am 29. März und endet am 3. April.

Neben Modellen aus den Filmen „Blade Runner“,“Labyrinth“ und „Jurassic Park“ gehören zwei Sandwürmer aus der „Dune“-Verfilmung von David Lynch zu den Highlights des Versteigerungskonvoluts. Sie dürften laut Sotheby’s zwischen 15.000 und 20.000 Dollar einbringen.

„E.T. – der Außerirdische“, inzwischen über 40 Jahre alt, zählt zu den von mehreren Generationen geliebten Meisterwerken Steven Spielbergs. Der Film wurde schnell zum erfolgreichsten Film seiner Zeit und gewann insgesamt vier Oscars.

Der Regisseur nennt „E.T.“ oft einen seiner wichtigsten Filme und bestätigte in mehreren Interviews, dass die Scheidung seiner Eltern eine große Inspiration für den Stoff war.