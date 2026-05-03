Ex-Turnstile-Gitarrist droht lebenslange Haft nach Verschärfung der Mordanklage

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Dem ehemaligen Turnstile-Gitarristen Brady Ebert droht nun lebenslange Haft: Die Anklage gegen ihn wurde auf versuchten Mord ersten Grades hochgestuft, nachdem er den Vater von Turnstile-Sänger Brendan Yates absichtlich mit seinem Auto überfahren haben soll.

Ebert war zunächst wegen versuchten Mordes zweiten Grades und schwerer Körperverletzung – beides Schwerverbrechen – angeklagt worden, nachdem die Band am 29. März erklärt hatte, Ebert habe „sein Fahrzeug benutzt, um Brendans Vater [den 79-jährigen William Yates] zu überfahren, was zu schweren körperlichen Verletzungen führte“.

Eine Grand Jury im Montgomery County erhob nun offiziell Anklage gegen Ebert und stufte den Vorwurf des versuchten Mordes zweiten Grades auf ersten Grad hoch. Eine Verurteilung in diesem Punkt hätte lebenslange Haft zur Folge; beim ursprünglichen Anklagepunkt zweiten Grades drohten maximal 30 Jahre. Darüber hinaus wird Ebert wegen versuchten Mordes zweiten Grades, schwerer Körperverletzung ersten Grades und zwei Fällen von Körperverletzung zweiten Grades angeklagt, wie das „Baltimore Banner“ berichtet.

Nächster Gerichtstermin am 8. Mai

Ebert muss als nächstes am 8. Mai vor Gericht erscheinen. Bislang beteuert er seine Unschuld und erklärte gegenüber einem Bezirksrichter: „Das war reine Notwehr.“

„Turnstile hat sich 2022 von Brady Ebert getrennt, als Reaktion auf ein anhaltendes Muster schädlichen Verhaltens, das ihn selbst, die Band und die Community betraf“, hatte Turnstile zuvor in einem Statement erklärt. „Nachdem wir alle verfügbaren Mittel ausgeschöpft hatten, um ihm Zugang zu Hilfe und Genesung zu ermöglichen, mussten wir letztendlich eine Grenze ziehen, als eine gesunde Kommunikation nicht mehr möglich war und er begann, mit Gewalt zu drohen.“

Die Band fuhr fort: „In den Jahren seitdem hat er seine haltlosen Tiraden öffentlich fortgesetzt. Wir haben das nie kommentiert. Wir haben uns entschieden, seine Privatsphäre und die Umstände seines Abschieds zu schützen, auch als er nichts getan hat, um diesen Schutz zu verdienen. In den vergangenen Monaten eskalierten seine Drohungen noch weiter. … Uns fehlen die Worte für Brady.“

Coachella-Auftritt als Zeichen der Solidarität

Kurz nach dem Vorfall eröffneten Turnstile ihren Coachella-Auftritt mit einem Video von William Yates.