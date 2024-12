Exklusiv: Lady Gaga über das Chaos in ihrem Kopf

Wenn es ein Konzept gibt, das Lady Gaga bei der Arbeit an ihrem kommenden siebten Studioalbum im Kopf hatte, dann war es Chaos. Und die legendäre Popstarin tauchte noch tiefer in diese Welt ein, als sie in der neuesten Folge von „The Breakdown“ des ROLLING STONE die Lead-Single des noch unbetitelten Albums, „Disease“, sezierte.

„Es fühlte sich an wie ein Weg in das Chaos des Albums, das eine Art Übung im Chaos ist. Verschiedene Seiten dessen, wer ich als Person bin“, sagte Gaga. „Für mich liegt in allen Arten, wie wir versuchen, uns selbst zu analysieren, eine Art Chaos. „Disease“ ist der Anfang davon, und es begann mit dieser kleinen Stimme auf meiner Schulter, die sagte: ‚Es gibt keine Tränen mehr zu weinen, ich habe dich um dein Leben betteln hören‘, und dieses unangenehme Gefühl, das wir manchmal haben können, wenn die Stimme in unserem Kopf nicht angenehm ist.“

Der Geist des Rick Rubin

„Disease“ und ein Großteil des Albums wurden in Rick Rubins berühmtem Shangri-La-Studio in Malibu aufgenommen. Und obwohl er während der Sessions nicht anwesend war, scherzte Gaga, dass ‚sein Geist anwesend war‘.

Gaga spricht über die Entstehung von ‚Disease‘ mit den Produzenten Cirkut und Andrew Watt sowie mit ihrem Verlobten Michael Polinksy, der den Song mit ihr zusammen geschrieben hat.

„Die Zusammenarbeit mit Michael ist super, super interessant, weil er mich so gut kennt. Als wir an ‚Disease‘ arbeiteten, ging ich einige der ersten Texte durch, die wir im Studio geschrieben hatten. „Ich könnte den Arzt spielen. Ich kann deine Krankheit heilen“, erinnerte sich Gaga. „Er sagte: “Weißt du, es gibt eine andere Möglichkeit, das zu sagen.“ Er sagte, es sollte heißen: „Bring mir deine Sehnsucht, ich kann deine Krankheit heilen“, denn die Sache, um die du bittest, ist, dich zu heilen, diese süchtige Art von Verlangen, das du für diese Person hast, zu heilen. Das ist eine sehr intime Sache, die jemand, der mich nicht wirklich kennt, vielleicht nicht für geeignet hält, mit mir zu arbeiten.“

Lady Gaga im ROLLING-STONE-Interview:

Gaga nannte „Disease“ sinnbildlich für den Geist des restlichen Albums, das zwischen wunderschönen, zarten Momenten und Klängen bis hin zu extremer Reizüberflutung schwankt. „Disease“ wurde im Oktober mit einem Musikvideo unter der Regie von Tanu Muino veröffentlicht. Das dazugehörige Album wird voraussichtlich im Februar erscheinen.

„Es gibt Momente, in denen wir klanglich einfach nur versuchen, den Sound so weit wie möglich zu treiben. Es gibt andere Momente, in denen es nur um Liebe geht, und es ist super verträumt. Das ist für mich wahres Chaos“, sagte Gaga über das Projekt. ‚Es gibt Zeiten, in denen es schwer ist, das Licht zu sehen, aber ich denke, manchmal wird das innere Chaos noch schlimmer, wenn man einen Blick auf die Sonne erhascht, weil man sich denkt: ‘Mann, ich wünschte, die Sonne würde die ganze Zeit scheinen“, und dann erinnert es einen daran, was man vermisst. Das Album hat also all das. Es ist wie ein umfassendes Erlebnis.“