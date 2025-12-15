„Fallout“, Staffel 2: Peinliche KI-Pleite für Amazon Prime Video

KI-Recaps sind ein neuer Trend für Streaming-Plattformen. Sie sollen den Zuschauern die Möglichkeit geben, schnell an Details zu zurückliegenden Staffeln bzw. Folgen zu kommen. Nun hat sich Amazon Prime Video allerdings blamiert mit Video-Zusammenfassungen zur eigenen Erfolgs-Serie „Fallout“.

Der Streamer musste alle Clips wieder aus dem Programm nehmen, nachdem User verärgert über viele grobe Fehler berichteten. Eine Szene wurde von der künstlichen Intelligenz in die 1950er Jahre verlegt, obwohl die Game-Adaption bekanntlich in der Zukunft, genauer im Jahr 2077 spielt.

Ursprünglich waren die KI-Recaps als Experiment geplant, um zu testen, ob sie den eigenen Nutzern einen Mehrwert bieten. Oberflächlich mögen sie das auch liefern, doch die Fehleranfälligkeit künstlicher Intelligenz – unter Experten auch gerne auch KI-Halluzination genannt, also wenn einfach Zusammenhänge erfunden und behauptet werden, die gar nicht existieren – wird damit zu offensichtlich.

Wie viele KI-Fehler verzeihen die „Fallout“-Fans?

Bei Amazon fürchtete man nun, dass das Vertrauen der Zuschauer durch die fehlerhaften KI-Videos leiden könnte und musste deshalb reagieren. Apple hatte bereits Anfang des Jahres einen ähnlichen Vorstoß gewagt und die Videos schnell wieder zurückgezogen, als klar wurde, dass sie (noch) nicht die Qualität liefern, die man sich von ihnen verspricht.

Das Zusammenfassen von Inhalten, ob nun in geschriebener Form oder als Videoformat, gehört zu den am häufisgten angefragten Leistungen von KI-Programmen, so dass viele Tech- und Media-Konzerne wohl in Zukunft nicht darauf verzichten werden. Die Fortentwicklung der künstlichen Intelligenz könnte hier auch bald bessere Ergebnisse bringen. Zumindest hoffen das die Entwickler, denn mit welcher Geschwindigkeit derartige Verbesserungen möglich werden, wissen derzeit nur die Sterne.

„Fallout“ basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe. Die Serie spielt 200 Jahre nach einer nuklearen Apokalypse in den USA. Ein Teil der Menschheit hat in unterirdischen Bunkeranlagen überlebt. Hier setzt nun die Handlung an, wenn Menschen erstmals an die Oberfläche zurückkehren. Hier treffen sie auf eine zersplitterte, brutale Welt mit gewissenlosen Soldaten, Sekten und korrupten Machtapparaten.

Mit seiner retrofuturistischen Optik und der Mischung aus Endzeitszenario und greller Satire hat sich „Fallout“ ein großes Publikum erarbeitet. Am kommenden Mittwoch (17. Dezember) startet die zweite Staffel.