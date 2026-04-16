Bernie Sanders, kann sich Amerikas Arbeiterklasse organisieren, bevor die KI sie zermalmt?

An einem Sonntagnachmittag stand ich mit über 100 New Yorkern an einem in dieser Stadt durchaus vertrauten Ort: in einer Warteschlange. Wir waren für eine Kundgebung zur Gründung von Union Now gekommen, einer neuen gemeinnützigen Organisation von Sara Nelson, Präsidentin der Association of Flight Attendants-CWA, die Beschäftigte im Kampf um faire Tarifverträge unterstützen soll. Unter den Anwesenden waren mehrere lokale und nationale Gewerkschaftsführer, darunter Randi Weingarten, Präsidentin der American Federation of Teachers. Als Hauptredner traten New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani und Senator Bernie Sanders auf – zwei Persönlichkeiten von Format, die zu zentralen Figuren des erstarkenden linken Flügels der Demokratischen Partei geworden sind.

Singer-Songwriter Josh Ritter eröffnete die Veranstaltung mit einem Akustik-Set, das in einer Version von Woody Guthries „This Land Is Your Land“ gipfelte – gemeinsam mit Sara Nelson, ein bittersüßer Moment, der an eine vergangene Ära erinnerte, in der Linke und Gewerkschaften noch weit mehr Gewicht in der nationalen Politik hatten. Die Kundgebung feierte die Stärke der Gewerkschaften, machte aber auch die Folgen ihres Niedergangs deutlich. In den vergangenen 40 Jahren ist der Gewerkschaftsorganisationsgrad in den USA von über 20 Prozent auf knapp über 10 Prozent eingebrochen. In dieser Zeit hat die Ungleichheit zugenommen, Millionen von Arbeitsplätzen der Arbeiterklasse wurden ins Ausland verlagert, und die Politik wird zunehmend von den Interessen der Wohlhabenden bestimmt.

Die Redner auf der Kundgebung gingen KI und die Silicon-Valley-Größen scharf an, die sie als Sinnbild einer immer elitäreren Politik darstellten. Mamdani und Sanders betonten beide, dass künstliche Intelligenz und Robotik massive Bedrohungen für Arbeitnehmer darstellen. Die Anwesenden, mit denen ich sprach, äußerten eine Mischung aus Sorge und Empörung über KI und Automatisierung. Ein Mitglied einer örtlichen Zimmerergewerkschaft sagte, er mache sich Gedanken, weil keine der beiden Parteien bisher einen arbeitnehmerfreundlichen Weg in der KI-Frage aufgezeigt habe – ein Thema, das in den kommenden Jahren wie ein „Güterzug“ einschlagen werde. Etwa in der Mitte der Kundgebung rief ein Mann in der Nähe „Fuck Sam Altman“ – und erntete Applaus.

Automatisierung als Herausforderung

Die Sorgen vor Automatisierung stellen die organisierte Arbeitnehmerschaft vor eine ernste Herausforderung, während sie versucht, ihre frühere Bedeutung zurückzugewinnen. Während Politiker von links bis rechts die Rückverlagerung von Produktion anstreben – traditionell eine Hochburg der Gewerkschaften –, sehen manche einen Großteil dieser zurückgeholten Jobs bereits als automatisiert an. Sie verweisen auf die wachsende Automatisierung in China und den Aufstieg sogenannter „Lights-out“-Fabriken, die so weit automatisiert sind, dass nicht einmal mehr Beleuchtung gebraucht wird. Angesichts dieser Entwicklung und der Angst vor Jobverlusten in allen Branchen betonen viele Gewerkschaftsführer, wie wichtig es ist, mehr Einfluss auf die Politik zu gewinnen.

Genau hier sollen Organisationen wie Union Now zusätzliche Unterstützung leisten. Während der Organisationsgrad weiter sinkt und die Trump-Regierung den Arbeitnehmerschutz systematisch abbaut, hofft Sara Nelson, dass die Organisation eine Kraft werden kann, die Gewerkschaften und Beschäftigte mit weiteren Ressourcen verbindet, wenn sie für faire Löhne und besseren Schutz kämpfen. Nach der Veranstaltung sagte sie mir, ihr Ziel sei es, einen zusätzlichen Unterstützungsmechanismus für Beschäftigte zu schaffen, die sich organisieren wollen. „Wenn wir ihnen helfen können, keine zusätzliche Schicht übernehmen oder keinen Zweitjob annehmen zu müssen, und sie sich auf die Organisierung konzentrieren können, dann können sie gewinnen“, sagte sie.

Nelsons Vision einer erneuerten Stärke der organisierten Arbeitnehmerschaft spiegelt einen tieferen Wandel in der amerikanischen Politik wider. Da die Folgen des Gewerkschaftsrückgangs und der wachsenden Ungleichheit immer offensichtlicher werden, suchen mehr und mehr Menschen nach einer politischen Alternative, die Arbeit und Arbeitnehmer wieder ins Zentrum rückt. Diese Vision teilt Sanders seit Langem – er setzt sich seit Jahrzehnten für die Belange der Arbeiterklasse ein. Mit 84 Jahren hat er sowohl den Höhepunkt dieser Macht als auch ihren Niedergang miterlebt.

Sanders im Gespräch

Nach der Kundgebung sprach ich mit Sanders über den Rückgang der Gewerkschaften, Automatisierung und die Zukunft der Arbeit.

Das folgende Interview wurde für Länge und Verständlichkeit bearbeitet.

Wir sind heute hier, um die organisierte Arbeitnehmerschaft und Gewerkschaften zu feiern und für sie einzutreten – aber die Realität ist, dass der Gewerkschaftsorganisationsgrad in den USA in den vergangenen 40 Jahren drastisch gesunken ist. Was treibt diesen Rückgang an, und glauben Sie, dass er sich umkehren lässt?

Ich glaube absolut, dass er sich umkehren lässt. Warum das passiert ist, hat mehrere Gründe. Wir hatten in diesem Land Handelspolitiken – NAFTA, Dauerhafte Normale Handelsbeziehungen mit China –, die dazu geführt haben, dass Tausende von Fabriken geschlossen wurden, in denen die Beschäftigten nicht gewerkschaftlich organisiert waren. Millionen gut bezahlter Arbeitsplätze, viele davon in Gewerkschaften, gingen verloren. Die Gewerkschaftsmitgliedschaft sinkt, wenn Arbeitsplätze wegfallen und Gewerkschaftsmitglieder sterben.

Kampf gegen Gewerkschaftsfeindlichkeit

Zweitens haben wir eine beispiellose Welle gewerkschaftsfeindlicher Aktivitäten und Gewerkschaftszerschlagung durch die Unternehmen erlebt. Ich bin jetzt das ranghöchste Mitglied der Minderheit im Ausschuss für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Renten, und fast jede Woche telefoniere ich mit Beschäftigten im ganzen Land, die versuchen, sich zu organisieren, einen Tarifvertrag durchzusetzen – und die dabei mit den schlimmsten Methoden konfrontiert werden, mit denen Unternehmen versuchen, Gewerkschaften unmöglich zu machen.

Diese Unternehmen brechen täglich das Gesetz, und das ohne jede Konsequenz – weshalb wir dringend starke Gesetze brauchen, die es Beschäftigten ermöglichen, Gewerkschaften zu gründen, ohne dass ihre Unternehmen und Vorgesetzten illegal gegen sie vorgehen.

Heute wurde viel über die Bedrohung durch KI und Automatisierung gesprochen. Wenn wir über die Rückverlagerung von Produktionsarbeitsplätzen in die USA reden – glauben Sie, wie viele sagen, dass ein Großteil dieser Jobs letztlich durch Roboter ersetzt werden wird?

Ich beschäftige mich intensiv damit. Donnerstag zum Beispiel veranstalten wir in Washington ein Event mit vielen Gewerkschaftsführern. Der Fokus wird auf KI und Robotik liegen – was das für die Arbeiterklasse bedeutet und wie wir damit umgehen. Es ist ein Thema, an dem ich sehr, sehr hart arbeite.

Die folgenreichste Revolution

Ich hoffe, dass alle verstehen: Das ist nicht irgendeine weitere wirtschaftliche Transformation. Das ist bei Weitem die folgenreichste industrielle Revolution in der Geschichte der Welt. Sie lässt den Übergang von der Landwirtschaft zur Industrie im Vergleich zu dem, was wir gerade erleben, langsam und zahm aussehen.

Die entscheidende Frage ist: Wem werden KI und Robotik nützen? Werden sie allein den Milliardären zugutekommen, die riesige Summen investieren und deren Ziel es ist, Beschäftigte auf die Straße zu setzen und Arbeitskosten zu senken? Oder wird diese Technologie genutzt, um den Lebensstandard aller Menschen zu verbessern? Das ist der Kampf der Stunde.

Sehen Sie Jobverluste nicht als unvermeidlich?

Was ich sehe, ist, dass der Kampf gerade darum geht, wer von KI und Robotik profitiert. Wenn Sie ein Arbeitnehmer sind und Roboter dabei helfen, und Ihre Arbeitswoche von 40 auf 20 Stunden sinkt – ohne Lohneinbußen –, ist das dann schlecht? Ich glaube nicht. Die Frage ist also: Wer profitiert? Und wir müssen dafür sorgen, dass es die arbeitenden Menschen sind – nicht Mr. Musk, Mr. Bezos und die anderen.

Gewerkschaften und Demokratie

Sehen Sie den Aufbau von Gewerkschaften als wichtig für die Demokratie?

Absolut. Die Demokratie steht gerade von mehreren Seiten unter Beschuss. Trump ist eindeutig ein Autokrat und glaubt nicht an Demokratie. Daran zweifelt wohl niemand. Aber es ist nicht nur Trump.

Wir haben auch ein korruptes Wahlkampffinanzierungssystem, in dem Milliardäre unbegrenzte Summen ausgeben, um die Kandidaten zu kaufen, die sie wollen. Wir brauchen eine starke, organisierte politische Kraft, die verlangt, dass dieses Land eine lebendige Demokratie bleibt – eine Person, eine Stimme –, in der die Bedürfnisse der arbeitenden Menschen gehört werden, keine Oligarchie, in der Reiche und Mächtige unsere Regierung kontrollieren. Und die stärkste Kraft, um dieses Ziel zu erreichen, ist die Gewerkschaftsbewegung.

Ein wachsender Teil der Demokratischen Partei blickt auf die Midterms und die Zukunft und sieht einen anderen Weg nach vorn – mit Fokus auf Angebotsengpässe, Deregulierung und bezahlbareres Bauen. Einerseits gibt es dabei durchaus Überschneidungen mit dem, wofür Sie eintreten. Andererseits sind viele Vertreter dieser „Abundance“-Ideologie skeptisch gegenüber Gewerkschaften und argumentieren, diese trieben die Preise in die Höhe.

Ich war acht Jahre lang Bürgermeister. Ich arbeite im US-Senat. Bürokratie ist real. Sie bremst Dinge aus, oft unnötig. Damit müssen wir umgehen. Wir müssen Regierung effizient und produktiv machen. Keine Frage. Mit einer engagierten, gut bezahlten, motivierten Belegschaft – das ist das Ziel.

Die Vorstellung, dass der bloße Abbau von Regulierung die Krise löst, mit der die Arbeiterklasse dieses Landes heute konfrontiert ist, ist absurd. So funktioniert das nicht. Wir brauchen eine politische Bewegung, angeführt von der Arbeiterklasse, angeführt von den Gewerkschaften, die für eine Agenda kämpft, die den Bedürfnissen aller gerecht wird. Das bedeutet: Gesundheitsversorgung für alle, Anhebung des Mindestlohns auf ein existenzsicherndes Niveau, den Bau von Millionen bezahlbarer Wohneinheiten, die wir brauchen.