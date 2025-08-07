Fox News überhäuft Sendezeit mit Sydney Sweeney – Epstein-Skandal gerät ins Abseits

Laut CNN hat Fox News innerhalb nur einer Woche die Schauspielerin Sydney Sweeney mindestens 766 Mal erwähnt – während der Sender den Fall Jeffrey Epstein und die Verbindungen von Präsident Donald Trump zu dem verurteilten Sexualstraftäter nur 53 Mal thematisierte.

Trump lobt Sweeney und lenkt von Epstein-Skandal ab

Sweeney, bekannt aus der Serie Euphoria, hatte mit ihrer „Good Jeans“-Kampagne für American Eagle im Netz für Aufsehen gesorgt. Zwar wurde die Werbung teils auf Social Media kritisiert, doch die meiste Aufmerksamkeit kam von rechtsgerichteten Accounts, die den Spot als Beispiel für eine „anti-woke“ und „anti-DEI“-Ästhetik feierten. Kein prominenter Demokrat hat sich bislang dazu geäußert – dennoch sorgt das Thema derart für Wirbel, dass selbst Trump sich einmischte.

Trump lobt Sweeney und lenkt von Epstein-Skandal ab

Trump erklärte gegenüber Reportern, er „liebe“ den Spot und erwähnte, dass Sweeney als registrierte Republikanerin gemeldet sei. Auf Truth Social schrieb er: „Sydney Sweeney, registrierte Republikanerin, hat die HEISSSTE Werbung draußen. Es ist für American Eagle, und die Jeans gehen WEG wie warme Semmeln. Los Sydney!“, gefolgt von einem Seitenhieb gegen Taylor Swift.

Währenddessen reißt die Kritik an Trumps Umgang mit dem Epstein-Fall nicht ab. Aktuell steht besonders die Entscheidung in der Kritik, Ghislaine Maxwell – Epsteins Komplizin – in eine niedrig gesicherte Haftanstalt in Texas zu verlegen. Das Justizministerium hat Maxwell letzte Woche befragt, und laut CNN erwägt man, Transkripte ihrer Aussagen zu veröffentlichen.

Weitere Ablenkungen: Russland-Ermittlungen und Obama-Verschwörungen

Fox News scheint nicht nur mit der Sweeney-Story vom Epstein-Komplex abzulenken. Zwischen dem 18. und 28. Juli sendete der Sender 168 Beiträge über unbelegte Behauptungen, Barack Obama habe 2016 Geheimdienstinformationen gegen Trump gefälscht – ein neuer Versuch, die Russland-Ermittlungen erneut ins Licht zu rücken.

Dass Fox lieber über Sweeneys Jeans als über Epsteins Verbindungen zu Trump berichtet, überrascht kaum – schließlich schaut der Ex-Präsident selbst mit.