„Game Of Thrones“, Staffel acht: Das erste Foto ist da

Mit ihrer „Experience + Innocence“-Tour gastierten U2 zweimal in Berlin. Sehen Sie hier: Fotos, Videos und Setlists der zwei Abende (31. August und 01. September 2018).

In der Berliner Mercedes-Benz-Arena feierten U2 mit zwei Konzerten den Europa-Auftakt der „Experience + Innocence“-Konzertreise 2018. Sehen Sie hier: Fotos, Videos und die Setlist der zwei Abende. Neuer Berlin-Termin! >>> Zur ROLLING-STONE-Kritik des ersten Abends geht es hier! Setlist: U2 am Samstag The Blackout Lights of Home I Will Follow Red Flag Day Beautiful Day Konzert-Abbruch: Bono verliert seine Stimme. Was wird aus Köln? Setlist: U2 am Freitag The Blackout Lights of Home I Will Follow Red Flag Day Beautiful Day The Ocean Iris (Hold Me Close) Cedarwood Road Sunday Bloody Sunday Until the End of the World Elevation Vertigo…