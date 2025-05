Gene Simmons covert auf Tour Motörhead und Van Halen

Mit Konzerten in Georgia und Kentucky leitete Gene Simmons den Beginn seiner lange angekündigten Solo-Tour ein.

Einen guten Start erwischte der Kiss-Bassist allerdings nicht: Der erste Gig musste gleich wegen schlechten Wetters abgebrochen werden. Es reichte am 02. Mai im Frederick Brown Jr. Amphitheater in Peachtree City nur für sechs Songs. Letzte Nummer war eine Coverversion von Van Halens „House of Pain“.

Beim zweiten Konzert der Tournee bewies sich am 03. Mai im Beaver Dam Amphitheater in Kentucky, dass Simmons verstärkt auf Cover-Versionen setzt – und natürlich auch auf Kiss! Das Set begann gleich mit „Duece“ und „Shout It Out Loud“.

Später gab es dann auch Cover-Versionen von Motörhead („Ace Of Spades“), Thin Lizzy („Bad Reputation“) und den Beatles („And Your Bird Can Sing“) zu hören. Der Rest des Sets bestand aus seinen eigenen Solosongs und Material, das er für Kiss geschrieben hatte, darunter auch einige Stücke, die nicht von ihm stammten („Cold Gin“, geschrieben von Ace Frehley).

Eigentlich wollte Gene Simmons bereits ab April auftreten, doch die Tour wurde um einen Monat verschoben. Schlagzeilen machte der Musiker allerdings mit der Ankündigung, für jeden Abend einen persönlichen Assistenten zu suchen. Für 12.500 Dollar bekommt dieser dann so etwas wie einen exklusiven Backstage-Pass und eine Gitarre aus Simmons‘ Arsenal, dafür muss er aber auch als Roadie ran. Fans äußerten Kritik an dem drastischen Preis. Aber der Musiker verteidigte sich mit überraschenden Gründen.

Gene Simmons – Solo-Tour: Setlist (Kentucky)