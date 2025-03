Dass Gil Ofarim auch nach der „Davidstern“-Affäre musikalisch nicht untätig gewesen ist, ist bekannt. Auf Instagram postete der Sänger in den vergangenen Monaten immer mal wieder Clips, in denen er Songs auf der Akustikgitarre spielte und dazu sang.

Melancholische Captions wie „Alles braucht seine Zeit …“ oder „#allesaufhoffnung…“ sollten vom Neuanfang für den verschmähten Barden künden, der, gelinde gesagt, an Popularität arg eingebüßt hat.

Im November 2023 fand die Hauptverhandlung gegen Gil Ofarim vor dem Landgericht Leipzig in der „Davidstern-Affäre“ statt (alle Infos dazu hier). Am sechsten Verhandlungstag gab Ofarim zu, die Anschuldigungen erfunden zu haben. Er entschuldigte sich bei dem Hotelangestellten, der die Entschuldigung annahm. Das Verfahren wurde unter der Bedingung eingestellt, dass Ofarim jeweils 5.000 Euro an die Jüdische Gemeinde zu Leipzig sowie an die Gedenk- und Bildungsstätte – Haus der Wannsee-Konferenz zahlt. Zudem wurde er verpflichtet, dem beschuldigten Hotelangestellten Schmerzensgeld zu leisten.

Im Dauershitstorm

Viele nehmen dem 43-Jährigen krumm, dass er sich nicht öffentlich für seine erfundenen Anschuldigungen entschuldigte. Auf seinem Instagram-Profil herrscht bei allen neueren geposteten Fotos ein dauerhafter Shitstorm. Trotzdem hat Gil Ofarim ein Comeback-Konzert für den April 2025 angekündigt. Für seinen Auftritt im eh nicht gigantisch großen Bochumer Matrix-Club (17. April 2025) gibt es, obwohl seit Monaten angekündigt, noch locker Tickets im Handel.

Nun hat Gil Ofarim für den morgigen Donnerstag (20. März) etwas angekündigt. Eine neue Instagram-Kachel verkündet lediglich den Schriftzug: „Morgen …“. Da will er also eine News verkünden.

Das Hashtag dazu lautet wieder mal: „#korrekturderzeit“. Das könnte also der Name eines neuen Albums sein. „Korrektur der Zeit“: Gil Ofarim würde sicher gerne die Zeit zurückdrehen. In eine Zeit, als er noch nicht in Ungnade gefallen war.

Bei diesem am Mittwoch geposteten Bild herrschen noch überwiegend die freudigen Kommentare seiner Follower vor. Aber die ersten kritischen Stimmen gibt es bereits. „Kommt dann morgen eine ernst gemeinte Bitte um Entschuldigung, die nicht auf Dich bezogen ist, sondern auf die Menschen denen du geschadet hast? Du kannst die Zeit nicht korrigieren! Wir können alle nicht unsere Fehler aus der Vergangenheit ausradieren!“, schreibt einer.

Ein anderer, in Bezug auf den Titel „Korrektur der Zeit“: „Für dich gibt es Karrieremäßig kein ‚Morgen’“.