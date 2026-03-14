Auf „häufige Anfrage“: Gil Ofarim zückt den Stift

Gil Ofarim kann sich seit seinem Dschungelsieg vor Anfragen wohl kaum retten. Die Fans scheinen ihm seine Autogrammkarten aus den Händen reißen zu wollen. Das suggeriert er zumindest in einem Video in den sozialen Medien. Darin ist zu sehen, wie er mehrere Stapel Karten signiert und dabei happy in die Kamera schaut.

„Love, Gil Ofarim“

In dem kurzen Clip heißt es: „Ja, Shalom zusammen. Auf häufige Anfrage gibt es jetzt endlich neue Autogrammkarten. Ich sitze gerade fleißig da und unterschreibe sie für euch. Wenn ihr auch eine haben möchtet, schreibt einfach meinem ,Gil Ofarim‘-Street-Team und die schicken euch dann eine unterschriebene Autogrammkarte zu. Genauere Infos dazu bekommt ihr direkt beim Street-Team. Ich freue mich, Shalom!“

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Der Instagram-Account des Gil-Ofarim-Fanclubs weist indes in seinen Instagram-Storys darauf hin, dass Interessierte einen frankierten Rückumschlag zusenden müssen. Auch die Postadresse wird mitgeteilt. Erst kürzlich warnte der Musiker davor, nicht auf Fake-Accounts reinzufallen. Fans sollten daher aufpassen, nur mit Accounts in den sozialen Medien zu agieren, die vom Musiker direkt empfohlen werden. Oder noch besser: die verifiziert sind.

Das Street-Team von Gil Ofarim

Aber wer steckt eigentlich hinter dem Street-Team? Dazu schreiben die Verantwortlichen, die sich als ehrenamtlicher Künstlersupport und offizieller Fanclub organisiert haben: „Seit nunmehr 20 Jahren begeistert uns Gil mit seiner Musik, ob nun als Teenager mit seiner Band Zoo Army oder später als Erwachsener mit Acht. Seit einiger Zeit ist er solo als Gil Ofarim mit einer neuen Liveband unterwegs – und auch weiterhin unterstützen wir ihn natürlich.“

Das Street Team, dessen Mitgliedschaft kostenlos ist, betreibe „mit viel Herzblut, Enthusiasmus, Eigenmitteln und der Hilfe von freiwilligen Spenden reges Marketing beispielsweise in Form von Flyern“. Weiter heißt es auf der Website des Street-Teams: „Durch laufenden freundschaftlichen Kontakt und regen Austausch mit dem Künstler sichert die Street-Team-Leitung, dass die Wünsche und Anliegen der Fans an Gil weitergetragen werden und neue Ideen und Aktionen zur Unterstützung von Gils Arbeit umgesetzt werden können.“

Gil Ofarim kostet sein Leben als Dschungelkönig aus

Der umstrittene Künstler nutzt sein neues Image als Dschungelkönig clever aus. Schon kürzlich sah man auf Instagram, dass offenbar auch der eine oder andere Werbepartner auf ihn heiß ist.