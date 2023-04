Harry Belafonte im Alter von 96 Jahren verstorben

CHEYENNE, WY – FEBRUARY 27: Harry Belafonte performs in concert at the Cheyenne Civic Center on February 27, 1993 in Cheyenne, Wyoming. (Photo by Mark Junge/Getty Images)

Der Sänger, Schauspieler und Aktivist Harry Belafonte ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Das teilte sein langjähriger Sprecher Ken Sunshine am Dienstag mit.

Empfehlung der Redaktion Galerie Der Passionierte: Die schönsten Bilder von Harry Belafonte Der Passionierte: Die schönsten Bilder von Harry Belafonte

Den Angaben zufolge starb Belafonte in seinem Haus in der Upper Westside in Manhattan. Als Todesursache nannte der Sprecher Herzversagen.

Der Musiker, der mit dem Hit „Banana Boat Song“ 1956 weltberühmt wurde, war ein Wegbereiter für schwarze Künstler in den USA. Er engagierte sich auch als Bürgerrechtsaktivist und im Kampf gegen Armut, war Vertrauter von Martin Luther King Jr. und mit John F. Kennedy befreundet – fühlte sich aber auch mit Kubas Fidel Castro verbunden.

Harry Belafonte wurde am 1. März 1927 im New Yorker Stadtteil Harlem geboren. Seine Mutter war Jamaikanerin, sein Vater stammte von der französischen Karibikinsel Martinique. Früh spürte er seine Begabung zum Entertainer, wurde zunächst Schauspieler. Er spielte in Otto Premingers „Carmen“ mit, einer Art schwarzen Version von Georges Bizets berühmter Oper. Belafonte wurde der erste männlicher schwarzer Schauspieler, der den berühmten Theater- und Musicalpreis Tony gewann. In 14 weiteren Filmen thematisierte er unter anderem bewusst Rassentrennung und soziale Ungleichheit.

Als Musiker machte Belafonte den Calypso einem großen Publikum bekannt und sorgte für einen regelrechten Boom der Musikrichtung. Weitere Lieder waren „Island in the Sun“, „Jamaica Farewell“ oder „Coconut Woman“, zum Teil handelte es sich dabei um Volkslieder und Balladen der Westindischen Inseln, die er immer wieder neu arrangierte und noch aus seiner Kindheit erinnerte. Mehr als 150 Millionen seiner Platten wurden bis heute verkauft. 1983 war Belafonte gemeinsam mit Udo Lindenberg Bühnengast bei einem FDJ-Konzert in Ost-Berlin, wo ihn die SED als Friedensaktivist gegen die Nachrüstung der Amerikaner einsetzte. 1985 trat er bei „Live Aid“ auf und engagierte sich für Unicef. 1988 erschien seine letzte Studioeinspielung.

Zum letzten Mal war Harry Belafonte im Jahr 2004 in Deutschland auf einer Bühne zu sehen. Mitte der 2000er zog er sich vom Live-Geschäft zurück, wirkte aber weiter als Botschafter des Friedens und der Freundlichkeit.