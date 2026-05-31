„Heated Rivalry“-Creator: Staffel 2 kommt „so bald wie möglich“

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Das Warten auf die zweite Staffel von „Heated Rivalry“ könnte bald ein Ende haben. Serienschöpfer Jacob Tierney hat bestätigt, dass er derzeit mit Hochdruck an Staffel zwei schreibt und hofft, die neuen Folgen den Fans „so bald wie möglich“ zu liefern.

Am Vorabend nahm Tierney den Showrunner Award bei der Critics Choice Celebration of LGBTQ+ Cinema & Television in Los Angeles entgegen – per virtueller Rede. „Vielen, vielen Dank an die Critics Choice Association für diese unglaubliche und unerwartete Ehrung“, sagte Tierney. „Ich bin so dankbar, und es tut mir wirklich leid, dass ich nicht persönlich dabei sein und diesen Preis entgegennehmen kann.“

Er fügte hinzu: „Ich arbeite sehr hart an Staffel zwei, um sie den Menschen so bald wie möglich zu bringen. Ich wünschte wirklich, ich könnte dort sein. Das bewegt mich sehr.“

Drehstart im August geplant

Tierney hatte zuvor bereits bestätigt, dass die Dreharbeiten zu Staffel zwei im August beginnen sollen, sobald er die Drehbücher fertiggestellt hat. Die neue Staffel soll auf Rachel Reids Buch „The Long Game“ basieren, das die Beziehung zwischen Shane Hollander (Hudson Williams) und Ilya Rozanov (Connor Storrie) weiterführt. Obwohl „The Long Game“ Reids vorerst letztes Buch der Reihe ist, erklärte Tierney gegenüber „Deadline“ im vergangenen Jahr, dass noch jede Menge Geschichte zu erzählen sei.

„Staffel zwei wird auf ‚The Long Game‘ aufbauen“, sagte er im Dezember. „Ich habe noch keine Details. Ich habe noch nicht angefangen zu schreiben, also versuche ich nicht, auszuweichen – ich weiß es wirklich noch nicht. Ich habe das große Glück, eine ganze Bücherwelt zu haben, aus der ich schöpfen, die ich nutzen, mit der ich Farbe, Kontext und Handlung hinzufügen kann. Ich kann sagen: Ich freue mich wirklich darauf, wieder zu schreiben. Ich freue mich darauf, mit ihnen in diese Welt zurückzukehren, und ich sehe dem mit Vorfreude entgegen.“

Er ergänzte: „Was ich außerdem sagen kann: ‚Heated Rivalry‘ wird immer um Shane und Ilya kreisen. Aber wir haben hier ein ganzes Universum, und es gibt jede Menge andere Dinge, über die wir nachdenken, die wir erkunden und die wir jetzt ernster nehmen werden, da wir wissen, dass es ein Publikum dafür gibt. Das ist ziemlich aufregend – ich freue mich darauf, wirklich tief in diese Welt einzutauchen.“

Reid schreibt weiter an der Geschichte

Reids nächstes Buch, „Unrivaled“, wird eine weitere Fortsetzung der Geschichte des geliebten Paares erzählen.

„Am Ende von [dem zweiten Buch der Reihe, ‚The Long Game‘] sind sie verheiratet, sie sind Teamkollegen, und alle wissen von ihrer Beziehung“, sagte sie gegenüber ROLLING STONE Anfang des Monats. „Ich hätte es dabei belassen können, aber über die Jahre konnte ich einfach nicht aufhören, daran zu denken. Sie hatten nie wirklich eine normale Beziehung, in der sie sich nicht verstecken mussten oder in der sie so viel Zeit miteinander verbracht haben. Da gibt es also noch viel zu entdecken.“

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