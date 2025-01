Heinz Rudolf Kunze: 500 neue Songs

Er geht seine eigenen Wege und ein Ende ist nicht abzusehen: Heinz Rudolf Kunze ist mit 30 in den vergangenen viereinhalb Jahrzehnten veröffentlichten Alben, mehreren Musical-Übersetzungen und zahlreichen Lyrikbänden einer der produktivsten deutschen Texter und Songwriter. Nun postete er auf Facebook ein Foto, das ihn mit Stift und Block bei der Arbeit zeigt: „Bilanz 2024: 527 geschriebene Songtexte“, schrieb er dazu. „Da kommt also noch einiges in den nächsten Jahren.“

Sein letztes Album, „Können vor lachen“, das es auf Platz vier der deutschen Charts schaffte, veröffentlichte Kunze im März 2023. Der Nachfolger wird also wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ob es ein Doppelalbum wird? Oder gar ein Triple? „All Heinz Must Pass“?„Kunzenista“? „69 HRK Songs“?

Kunze scheint jedenfalls eine Mission zu haben. „Ich hätte gerne mehr erreicht als viereinhalb Millionen Tonträger“, erklärte er vor einigen Jahren in einem Interview. „Grönemeyer schafft das mit zwei Platten. Ich brauche 38 dafür. Ich bin nie zufrieden. Andererseits muss ich sehr dankbar sein. Es ist toll, dass ich schon so lange mitspielen darf. Mal in der ersten Liga, mal in der zweiten, aber nie in der dritten.“ Mit Songtexten für die nächsten 50 Alben ausgestattet könnte er die Fünf-Millionen-Tonträger-Marke noch überspringen, wenn ihm noch ein paar gute Melodien einfallen.