Hölderlin-Prachtband: André Butzer signiert und Lars Eidinger liest

„Hölderlin“ von André Butzer versieht 47 Gedichte des berühmten Dichters aus seinem „Jahreszeiten“-Zyklus mit 40 neu gestalteten Aquarellen. Eine poetische Edition, die Dichtung und Malerei vereint. Gleichnishaft verbinden diese den Kreislauf der Jahreszeiten mit dem menschlichen Lebensweg.

Butzer ist einer der bekanntesten deutschen Maler der Gegenwart. Seit mehr als 25 Jahren arbeitet er sich künstlerisch durch die Extreme des 20. Jahrhunderts. Gemälde sind für ihn nach eigenen Angaben „Lokalisierungen von höchster Not und Hoffnung“. Nach mehreren Jahren in Kalifornien lebt er heute in Berlin.

Doch noch in der sonnengefluteten Ferne entdeckte Butzer Friedrich Hölderlins „Hyperion“ für sich. „Beim Lesen hatte ich das Gefühl, ich verstehe jedes Wort. Ich dachte, diese Worte stammen doch von mir.“ Nun also die Verneigung vor einem seelenverwandten Künstler.

André Butzer signiert am 01. November von 17 bis 18 Uhr sein Buch im TASCHEN Store Berlin. Dazu liest Star-Schauspieler Lars Eidinger aus den „Jahreszeiten“-Gedichten von Hölderlin. ROLLING-STONE-Leser sind herzlich eingeladen.

André Butzer signiert und Lars Eidinger liest

Samstag, 1. November, 17 – 18 Uhr

TASCHEN Store Berlin

Schlüterstr. 39

10629 Berlin