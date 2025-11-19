Hurricane & Southside 2026: SSIO, Florence + The Machine, Provinz & mehr bestätigt

Tomorrowland: So hat Metallica das Elektro-Festival gerettet

Ohne Dialog gibt es keine Lösungen: Afrofuturismus meets Reeperbahn Festival

Was schon längst klar war: Die Zwillings-Open-Airs – das Hurricane Festival in Scheeßel und das Southside Festival in Neuhausen ob Eck – finden auch im kommenden Jahr wieder statt. Und zwar vom 19. bis 21. Juni 2026. Tickets für beide Großevents sind bereits erhältlich.

Die Ankündigung von insgesamt 58 weiteren Acts treibt den Ticketverkauf zusätzlich an und bringt das Line-up nahezu an seinen finalen Stand. Hier alle Infos zu den neu dazugekommenen Artists und Bands im Überblick.

Die neu bestätigten Acts

Vor circa 140.000 Fans werden im nächsten Jahr auftreten:

Billy Talent

Florence + The Machine

Provinz

Empire Of The Sun

Finch

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

Nothing But Thieves

A Day To Remember

Wolf Alice

SSIO

Bosse

Alexisonfire

Sondaschule

Royel Otis

All Time Low

Natasha Bedingfield

Pennywise

Edwin Rosen

Kaffkiez

The Beaches

Grandson

Filow

Zebrahead

President

OG Keemo

Skindred

Sprints

Betterov

Basement

The Butcher Sisters

Ritter Lean

Destroy Boys

Kingfishr

PA69

Soft Play

Esther Graf

Tors

The Ataris

Vicky

Davina Michelle

Rosmarin

Ecca Vandal

Anda Morts

Florence Road

Drei Meter Feldweg

Unpeople

Militarie Gun

Yonaka

Paula Engels

Just Mustard

Picture Parlour

Delilah Bon

Boys Noize

Modeselektor

Modestep (LIVE)

David Puentez

Tinlicker

Roya

Wer bereits fürs Hurricane und Southside bestätigt wurde

In der letzten Ankündigungswelle wurden unter anderem Twenty One Pilots, Kraftklub, Yungblud, Papa Roach und The Offspring bestätigt. Laut den Veranstaltenden ist das Line-up damit nahezu vollständig.

Karten im Vorverkauf

Tickets für die beiden Musik-Events gibt es ab 199 Euro beziehungsweise ab 259 Euro – Camping inklusive. Alle konkreten Informationen zu Karten und Line-up gibt es auf den Websites vom Hurricane und Southside Festival.