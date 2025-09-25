Brechen The Cure 2026 ihren Festival-Headliner-Rekord?

Duran Duran im Interview: „Long Covid machte mich zum Geist“

Am heutigen Donnerstag (25. September 2025) haben The Cure ihren dritten Festival-Headliner-Slot für 2026 bekannt geben: Zusätzlich zum „Rock En Seine“ und „Nova Rock“ treten Robert Smith und Band im kommenden Jahr nun auch beim spanischen Primavera-Festival auf.

Zum weiteren Line-Up des Festivals von Barcelona gehören Doja Cat, The xx, Gorillaz und Massive Attack – alle nach The Cure gelistet. Die häppchenweise Cure-Enthüllung verschiedener Headliner-Dates erinnert an das Jahr 2019.

Die Festival-Auftritte aus dem Jahr 2019:

Vor sechs Jahren waren die Briten Headliner beim Exit Festival in Serbien, Firenze Rocks (Italien). INmusic Festival (Kroatien), Hurricane/Southside, Glastonbury (England), Roskilde Festival (Dänemark), Rock En Seine (Frankreich), Austin City Limits, Pasadena Daydream (beide USA), Flow Festival (Finnland), Oyafestivalen (Norwegen), Picnic Afisha (Russland), Fuji Rock (Japan), Paleo Festival (Schweiz), Rock the City (Rumänien), Colours of Ostrava (Tschechien), Ejekt Festival (Griechenland), Mad Cool (Spanien), NOS Alive (Portugal), Werchter (Belgien), Pinkpop (Niederlande), Malahide (Irland) und Vivid Live (Australien).

Macht 24 Headliner-Shows. Für das kommende Jahr liegen The Cure noch bei drei. Aber bis zum Festivalsommer 2026 ist ja noch etwas Zeit.

Neues Album und Deutschland-Tour?

Den Nachfolger von „Songs of a Lost World“ aus dem Herbst 2024 wollte Robert Smith eigentlich längst veröffentlicht haben. Aber Wartezeiten sind wir ja gewohnt – die Platte erschien nach 16 Jahren Studiopause. Die nicht minder dringende Frage lautet: Werden The Cure auch durch Deutschland touren? Vielleicht ja im Herbst 2026 durch die Hallen.