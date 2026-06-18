Hurricane Festival 2026: Starke Hitze und Gewitter-Gefahr

Für das Hurricane Festival 2026 in Scheeßel erwarten Meteorologen eine komplizierte bis sehr wahrscheinlich in Teilen extreme Wetterlage mit gefühlten Temperaturen von bis zu 36 Grad und einem hohen Risiko für schwere Gewitter. Dabei sind Hagel, Starkregen und Sturmböen nicht auszuschließen.

Die Veranstalter warnen die Besucher:innen bereits jetzt vor der Hitze und empfehlen dringend, ausreichend Wasser zu trinken, Sonnencreme zu nutzen und Kopfbedeckungen zu tragen. Kostenlose Wasserstationen gibt es wie stets vor Ort auf dem Festivalgelände. Bei Temperaturen über 30 Grad wird eine Flüssigkeitszufuhr von drei Litern empfohlen.

Laut NDR und Wetter.de ist die Wetterlage für die einzelnen Festivaltage sehr unterschiedlich.

FREITAG (19. Juni)

Für den Freitag werden schon am Morgen erste kleinere Gewitter erwartet. Danach klart es auf. Es wird im Laufe des Tages extrem schwül mit einer gefühlten Temperatur von bis zu 36 Grad. Das Thermometer soll auf bis zu 33 Grad klettern. Am späten Abend kühlt es auf 18 Grad ab.

SAMSTAG (20. Juni)

Der Samstag steht beim Hurricane Festival in Scheeßel ebenfalls unter dem Eindruck drückender Hitze mit bis zu 32 Grad. Dabei wechseln sich Sonne und Wolken ab. Jedoch steigt ab Nachmittag laut Wetterprognosen die Gefahr für schwere Gewitter deutlich. Dabei könnten Hagel und Starkregen sowie starker Wind auftreten. Am Abend sinkt die Temperatur nicht unter 20 Grad. Es wird also laut Meteorologen eine tropische Nacht.

SONNTAG (21. Juni)

Nach dem möglicherweise turbulenten Samstag ist für den Sonntag eine spürbare Abkühlung angekündigt. Auch die Luftfeuchtigkeit verringert sich. Der Tag bringt einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken ohne extreme Hitze. In der Spitze werden 27 Grad erwartet, in der Nacht kühlt es sich ab auf 16 Grad.

Wie schützt man sich vor der Hitze?

Am besten leere, faltbare Trinkflaschen oder Tetra-Paks bis 1 Liter mitbringen, um sie an den kostenlosen Trinkwasserstellen auf dem Gelände aufzufüllen. Empfohlen wird vom Veranstalter, helle, luftige Kleidung aus atmungsaktiven Stoffen wie Baumwolle oder Leinen zu tragen und den Kopf mit einer Kappe zu schützen. Um die Haut nicht zu großer Belastung auszusetzen, empfiehlt sich eine wasserfeste Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor (mindestens 30, eher 50). Idealerweise sollte zur Mittagsstunde die direkte Sonne gemieden werden. Wer alkoholische Getränke zu sich nimmt, sollte anschließend regelmäßig Wasser trinken, um Dehydrierung und Kreislaufproblemen im Moshpit vorzubeugen.

Was für Kleidung ist bei Unwetter nötig?

Festes, wasserdichtes Schuhwerk oder Gummistiefel verhindern das Ausrutschen auf verschlammten Wegen, wenn es stark regnen sollte. Ein kompakter Regenponcho oder eine Regenjacke gehören unbedingt in die Tasche. Für Smartphones und Powerbanks sollten (Zip-)Beutel bereitliegen.

Wie muss man sich bei Gewitter-Gefahr schützen?

Zunächst einmal ist es wichtig, auf Lautsprecheransagen/Social-Media-Mitteilungen und LED-Screen-Hinweise auf dem Festival zu achten. Der sicherste Ort bei Blitz und Donner ist das eigene Auto. Wer freie Plätze im Fahrzeug für schutzsuchende Personen hat, signalisiert dies durch eingeschaltetes Warnblinklicht. Wie stets gilt bei solchen Wetterlagen, Bäume und Bühnenaufbauten zu meiden, um vor Blitzschlag und abbrechenden Ästen geschützt zu sein. Zelte müssen zudem vor dem Verlassen komplett verschlossen und alle Abspannseile fest verankert sein, da offene Zelte bei Sturmböen sofort wegfliegen können.