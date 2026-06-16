Herbert Grönemeyer live 2027: Gibt’s noch Tickets? So ist der Stand

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Es ist eines der Live-Highlights im kommenden Jahr: Herbert Grönemeyer spielt im Jahr 2027 insgesamt 16 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Tournee teilt sich auf in zehn Hallenkonzerte und sechs Open-Air-Auftritte.

Sämtliche Hallenkonzerte in Deutschland sind bis auf Premium-Pakete (bis zu 402 Euro!) offiziell ausverkauft, und auch bei den Open-Air-Terminen spitzt sich die Lage derzeit zu (Stand: 16. Juni 2026, 12 Uhr).

Vor allem auf die Waldbühne in Berlin gab es einen echten Run: Die Location gilt unter Fans als atmosphärisches Highlight. Obwohl der Veranstalter aufgrund der massiven Nachfrage sofort eine Zusatzshow für den 16. Juni 2027ansetzte, waren beide Termine in Rekordzeit ausverkauft. Die Nachfrage überstieg die Kapazität für beide Tage zusammen um ein Vielfaches. Derzeit gibt es auf Eventim auch keine Chance auf Karten. Man kann sie aber auf eine Warteliste eintragen.

Für alle anderen Konzerte unter freiem Himmel (Leipzig, Frankfurt, Hannover und Gelsenkirchen) gibt es derzeit noch Eintrittskarten. Für den Gig in Leipzig am 12. Juni 2027 sind aber nur noch Restkarten und Premium-Tickets erhältlich. Noch komplizierter ist es in Hannover, wo ausschließlich noch Premium Seat Packages angeboten werden (über 400 Euro).

Premium-Tickets gibt es übrigens auch noch für die Arena-Konzerte in Hamburg (01. und 02. Juni 2027). Für alle anderen Deutschland-Konzerte von Grönemeyer in Hallen gilt derzeit: komplett ausverkauft. Wer gerne reist, kann aber für die Auftritte in Wien und Zürich planen. In Wien gibt es sogar noch Karten für die günstigste Preiskategorie.

Kein Ticket für Herbert Grönemeyer bekommen – was kann ich machen?

Auf jeden Fall nicht auf Plattformen wie Viagogo oder Kleinanzeigen zuschlagen. Bei den einen gibt es hohe Betrugsgefahr, bei den anderen überhöhte Preise. fanSALE von Eventim ist die bessere Variante, denn hier werden Tickets von fans, die am Konzerttag doch verhindert sind, legal und zum Originalpreis weiterverkauft. Sondertipp: Ticketalarm aktivieren! Oft werden kurz vor dem Konzert durch Produktionsfreigaben oder Rückläufer unerwartet wieder Kontingente freigeschaltet.