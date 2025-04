Ice Spice hat ihren eigenen Mercedes gestaltet

Ice Spice hat den schönsten Schlitten! Praktisch, dass sie ihren eigenen Mercedes selbst verziert hat. Gezeigt hat sie ihr Auto-Kunstwerk während der Eröffnung der renovierten Niederlassung Mercedes-Benz of Manhattan.

Die Rapperin ist dabei nur eine von fünf Künstler:innen einer „Class of Creators“, die die Elektro-Flotte des Autoherstellers unter dem Namen Mercedes CLA als eine Art Leinwand nutzen.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit unserer ‚Class of Creators‘. Gemeinsam mit Ice Spice, Gustaf Westman, KidSuper, League of Legends und Hot Wheels möchten wir mit unterschiedlichen Communities in Kontakt treten, und diese einladen, Teil unseres Dialogs zu sein“, heißt es von Mercedes in einer Pressemitteilung.

Ice Spice: Die „Princess of Rap“ und ihr Mercedes

Ein E-Auto also als „Muse“ für fünf Kreative, die für die Zukunft von Musik, Mode, Design und darüber hinaus stehen. Ice Spice‘ CLA-Kunstwerk besteht aus geschmolzenem Chrom und zeigt einige der für die Sängerin bekannten Design-Elemente – darunter ihre diamantbesetzte Kette „Princess of Rap“.

Wiederfinden können dies ihre Fans auch in einer Modekollektion, die bald auf den Markt kommt. Sie umfasst unter anderem schwarze und pastellfarbene T-Shirts und Hoodies.

Während der CLA-Premiere in Manhattan (nach der ersten Vorstellung im März in Rom) mit 350 Gästen unter dem Motto „Stars, Sounds & Slices“ gab es auch einen Auftritt des Hell‘s Kitchen Musical Casts, dazu legte DJ Lizzy (LPX) aus Brooklyn auf.

Mehr zum Thema Die schönsten Bilder von Style-Ikone Ice Spice

Nach Ice Spice werden nun der schwedische Innenarchitekt Gustaf Westman, der US-Modedesigner und Künstler Colm Dillane alias KidSuper, die Spielzeugautomarke Hot Wheels und die Spieleplattform League of Legends mit Blick auf eine veränderte mobile Zukunft ihre eigene Perspektive auf Mercedes werfen.