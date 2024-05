Photo by Maurice Seymour/Kraftwerk/Getty Images; NEW YORK - CIRCA 1975: German electronic group Kraftwerk (L-R Karl Bartos, Ralph Hutter, Wolfgang Flur and Florian Schneider in front) pose for a portrait circa 1975 in New York City, New York. (Photo by Maurice Seymour/Kraftwerk/Getty Images) Foto: Kraftwerk. All rights reserved.