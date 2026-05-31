Kanye West darf an seinem Geburtstag in den Niederlanden auftreten

Kanye West darf in die Niederlande einreisen und dort im Rahmen seiner bevorstehenden Europatournee auftreten.

Laut „Reuters“ haben die niederländischen Behörden nach ihrer Prüfung des Falls keine Belege gefunden, die ein Einreiseverbot rechtfertigen würden.

„Es braucht handfeste Gründe, um jemandem die Einreise zu verweigern. Die haben wir in unseren Analysen nicht gefunden“, sagte Vize-Premierminister Bart van den Brink gegenüber „Reuters“. „Seine früheren Aussagen sind derzeit kein Grund, ihm die Einreise zu verweigern.“

Zwei Shows in Arnhem

West, der sich selbst Ye nennt, ist für zwei Konzerte in den Niederlanden angesetzt – beide in der GelreDome-Arena in Arnhem. Das erste findet am 6. Juni statt, das zweite am 8. Juni, der zugleich Wests 49. Geburtstag ist.

Der Niederlande-Stopp eröffnet seine mit Spannung erwartete Europatournee, die durch anhaltenden Gegenwind von Behörden mehrerer europäischer Länder belastet ist – ausgelöst durch antisemitische Äußerungen und Aktionen des gebürtigen Chicagoers in den vergangenen Jahren.

2022 geriet der Rapper in die Schlagzeilen, nachdem er sich wiederholt antisemitisch geäußert hatte – unter anderem mit Beiträgen in sozialen Netzwerken, in denen er Diktator Adolf Hitler lobte.

Entschuldigung und weiterer Eklat

West verlor daraufhin mehrere Partnerschaften und Kooperationen, darunter mit Adidas, Balenciaga und „Vogue“. Statt zurückzurudern, legte er nach – und veröffentlichte 2025 sogar einen Song namens „Heil Hitler“, ein weiteres Bekenntnis zu Hitler und NS-Ideologie.

Im Januar 2026 entschuldigte sich Ye mit einer ganzseitigen Anzeige im „Wall Street Journal“ für seine umstrittenen Aussagen und sein Verhalten. Er machte seinen psychischen Zustand infolge einer bipolaren Störung Typ 1 dafür verantwortlich. Die Geste stieß auf gemischte Reaktionen – Kritiker verwiesen auf wiederholte Entgleisungen trotz früherer Reue-Bekundungen.

Die Nachricht über den Niederlande-Auftritt kommt einen Tag vor Wests Konzert in Istanbul, das Veranstalter Erdem Karahan als potenziellen Besucherrekord für das Land ankündigt. Die Show ist für Samstag im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion geplant; bis Freitag waren bereits über 75.000 Tickets verkauft. Karahan erklärte gegenüber türkischen Medien, dass 99.000 Besucher den bisherigen Rekord brechen würden.

Travis Scott und North West als Gäste?

Karahan deutete zudem an, dass Wests langjähriger Kollaborateur Travis Scott sowie Wests Tochter North möglicherweise die Bühne betreten könnten. Lokale Acts werden als Vorgruppen auftreten.

West wurde im April die Einreise nach Großbritannien verweigert, woraufhin sein geplanter Auftritt beim Wireless Festival abgesagt wurde. Im selben Monat wurde ein Konzert in Frankreich nach Protesten des Bürgermeisters von Marseille verschoben, und ein Auftritt in Polen wurde gestrichen – was Spekulationen befeuerte, wie sich die Einreiseverbote langfristig auf Wests Karriere auswirken und ob weitere Länder nachziehen würden.

Auf dem Programm der Europatournee stehen außerdem Auftritte in Tirana, Albanien am 11. Juli; in Reggio Emilia, Italien am 18. Juli sowie in Prag am 25. Juli.

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