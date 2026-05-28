Kanye-West-Label-Chef klagt auf Enthüllung anonymer Figur hinter „verleumderischen“ Websites

Musik-Executive Larry Jackson klagt auf Identifizierung der anonymen Person oder Personengruppe, die er für eine „koordinierte, bösartige und andauernde Kampagne“ gegen ihn, sein unabhängiges Label Gamma und die Künstler des Labels verantwortlich macht. Die „Reputationskriegsführung“ habe begonnen, nachdem ein Artikel ihn als einen der Drahtzieher von Kanye Wests „riskantem Comeback“ dargestellt hatte.

In der zwölfseitigen Klageschrift, die in New York eingereicht und von ROLLING STONE eingesehen wurde, erklärt Jackson, dass kurz nach der Veröffentlichung eines Bloomberg-Artikels am 23. April eine unbekannte Person die Websites „larryjacksonexposed.com“ und „gammaexposed.com“ ins Netz gestellt habe. Diese Seiten hätten „falsche, irreführende und verleumderische Aussagen“ über Jackson und sein Unternehmen verbreitet, darunter die Behauptung, er habe „durch Bot-generierte Käufe“ die Verkaufszahlen von „Bully“ – dem neuesten Album von West, heute bekannt als Ye – künstlich aufgebläht.

Die Websites behaupteten außerdem „fälschlicherweise, dass Mr. Jackson seine Gamma-Mitarbeiter über eine Vertragsklausel mit Kanye West belogen habe“, wonach der Künstler „bei einem rassistischen oder antisemitischen Ausbruch fallen gelassen werden würde“, heißt es in der Klage. Den Seiten zufolge hätten Mitarbeiter „herausgefunden, dass [Jackson] sie angelogen hatte“, als der Vertrag „in die Unternehmensdateien hochgeladen wurde“. Jackson bestreitet dies und erklärt, die Behauptung unterstelle ihm „Unehrlichkeit und Täuschung bei der Führung von Gamma“ – zu Unrecht.

Bots und Bot-Netzwerke

Jackson, ein Branchenveteran, der Musik für Whitney Houston und Jennifer Hudson produzierte, bevor er zu Interscope wechselte und später als Global Creative Director bei Apple Music tätig war, behauptet, dass der mutmaßliche Angreifer zudem ein koordiniertes Netzwerk aus Bot-Accounts auf X und Reddit eingesetzt habe, um die verleumderischen Inhalte zu verstärken. Der Aufwand sollte die „Kampagne organisch wirken lassen, obwohl sie in Wirklichkeit von einem einzelnen Akteur oder einer Gruppe von Akteuren gemeinsam orchestriert wurde“, so die Klage.

Jackson, der eine Stellungnahme zu diesem Artikel ablehnte, gibt an, die mutmaßliche Schmutzkampagne habe ihm erheblichen Schaden zugefügt. Sein Unternehmen habe versucht, die Websites zu untersuchen, jedoch festgestellt, dass sie Teil eines Netzwerks seien, das die „wahre Hosting-Ursprungs-Server-IP-Adresse“ verschleiere. Jackson erklärt, er benötige die Hilfe des Gerichts, um die mutmaßlichen Urheber zu identifizieren – voraussichtlich über Vorladungen.

Die neue Klage ähnelt einer, die 2022 von der Band All Time Low eingereicht wurde, um drei anonyme Personen zu enttarnen, die in Social-Media-Posts behaupteten, Bandmitglieder hätten minderjährige Fans sexuell belästigt oder missbraucht. Die Band zog die Klage schließlich zurück mit der Begründung, ihre Ermittlungen hätten bewiesen, dass es sich um „falsche und schädliche Online-Gerüchte“ gehandelt habe.

Parallelen zu anderen Fällen

Jacksons Vorwürfe spiegeln zudem die Anschuldigungen im laufenden Rechtsstreit zwischen der australischen Schauspielerin Rebel Wilson und der Produzentin Amanda Ghost wider. In jenem Fall behauptete Ghost, dass gegen sie gerichtete „Verleumdungswebsites“ von derselben Krisenmanagementfirma lanciert worden seien, die in Blake Livelys juristischen Krieg mit Justin Baldoni verwickelt wurde.

„Gamma und seine Künstler werden einer neuen und heimtückischen Form der Unternehmenseinmischung und Belästigung ausgesetzt, die einzigartig für das Zeitalter sozialer Medien und künstlicher Intelligenz ist, in der anonyme Akteure Bot-Netzwerke einsetzen, um eine falsche Erzählung ohne jeden Anschein von Wahrheit oder Verantwortlichkeit ins öffentliche Bewusstsein zu pflanzen“, heißt es in der Klageschrift. „Gamma hat keine andere Wahl, als sich zu wehren – nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Investoren, Geschäftspartner, Mitarbeiter und Künstler –, gegen jene, die Technologie als Waffe einsetzen würden, um Ruf und Lebensgrundlagen hinter einem Schleier der Anonymität zu zerstören.“