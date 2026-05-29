Trump-Beamte treiben 250-Dollar-Schein mit seinem Gesicht voran

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Donald Trump liebt Geld. Er liebt es auch, seinen Namen und sein Gesicht auf jedem Stück Bundeseigentum zu verewigen, das sich irgendwie dafür eignet – von Reisepässen über Gedenkstätten für andere Präsidenten bis hin zu Nationalpark-Pässen. Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis er versuchen würde, sein Gesicht auf die amerikanische Währung zu bringen.

Die „Washington Post“ berichtete am Donnerstag, dass die Regierung das Bureau of Engraving and Printing des Finanzministeriums drängt, einen 250-Dollar-Schein mit Trumps Konterfei zu entwerfen. Die „Post“ beruft sich auf vier aktuelle und ehemalige Mitarbeiter, die darauf hinwiesen, dass die Anfrage Bedenken ausgelöst habe, da es gesetzlich verboten ist, noch lebende Personen auf Banknoten abzubilden. Das Finanzministerium lieferte sogar einen Entwurf des Designs, und die Künstler sollen Trump dazu befragt haben.

Kurz nachdem Trump letztes Jahr sein Amt wieder antrat, brachte Abgeordneter Joe Wilson (Republikaner aus South Carolina) den „Donald J. Trump $250 Bill Act“ ein – ein Gesetz, das es dem Präsidenten erlauben würde, trotz seines noch lebenden Status auf Banknoten zu erscheinen. Das Finanzministerium teilte der „Post“ mit, es sei bereit, mit der Produktion der Scheine zu beginnen. „Sollte dieses gesetzliche Mandat in Kraft treten, geht das Bureau of Engraving and Printing proaktiv vor und produziert einen 250-Dollar-Gedenkschein, der den 250. Jahrestag unserer großartigen Nation angemessen würdigt“, erklärte ein Sprecher in einer Stellungnahme.

Trump wäre hier der Erste

Auch wenn der 250-Dollar-Schein noch aussteht, soll Trumps Name noch in diesem Jahr auf Banknoten auftauchen. Das Finanzministerium gab im März bekannt, dass die Unterschrift des Präsidenten auf US-Dollarnoten erscheinen werde – angeblich als Geste zum 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit. „Es gibt keinen eindrucksvolleren Weg, die historischen Leistungen unseres großartigen Landes und Präsident Donald J. Trumps zu würdigen, als US-Dollarnoten mit seinem Namen – und es ist nur angemessen, dass diese historische Währung zum Semiquincentennial ausgegeben wird“, erklärte Finanzminister Scott Bessent damals in einem Statement.

Trump wäre der erste amtierende Präsident, dessen Name auf dem Dollar steht. Das letzte Mal, dass eine noch lebende Person tatsächlich abgebildet wurde, war 1866, als ein Beamter des Finanzministeriums auf einem Fünf-Cent-Schein erschien – danach wurde es per Gesetz verboten.

Trumps Kritiker haben die Fixierung seiner Regierung auf Eitelkeitsprojekte wie den neuen 250-Dollar-Schein scharf angegriffen, während die Lebenshaltungskostenkrise sich weiter zuspitzt.

Clintons Spitze

„Am Ende von Trumps Amtszeit wird er gerade noch reichen, um eine Gallone Benzin und einen Karton Eier zu kaufen“, schrieb Hillary Clinton am Donnerstag über den geplanten 250-Dollar-Schein.