Clawfinger live in Berlin

Zak steht auf Schnupftabak. „Das Zeug kommt genauso ‚rüber wie Zigaretten, ist ’ne Menge Nikotin drin. Ein typisch schwedisches Laster“, erläutert der Sänger sein Ritual. Davon wächst kein ordentlicher Lungenkrebs, sondern eher das skandinavische Modell „Nasenscheidewand-Nebenhöhlen-Karzinom“ oder ähnliches. Schont aber enorm die Stimmbänder. Von stärkerem Tobak will die Band nichts wissen. „Wir trinken nicht und […]