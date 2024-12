Sisters Of Mercy live in Bad Vilbel

Der Abschluss von Leonard Cohens "Songs"-Trilogie, aber versöhnlich und beruhigt war hier überhaupt nichts. "Songs of Leonard Cohen" und "Songs From A Room" hatten die Urgewalt dieser dritten LP nur angedeutet. Das beinahe flehentliche Vertrauen an die "Sisters Of Mercy", der introvertierte "Stranger Song", die grandiose "Story Of Isaac" mit Metaphern aus Gold, der ergreifende Rückblick "Seems So Long Ago, Nancy". Alles Musik, für die man nicht töten, sondern leben wollte; ingeniös, unangreifbar und doch erst der Anfang.