Korn live in Berlin: Tickets, Termin, Vorverkauf

Auch wenn die Karten für die Stadion-Konzerte in Deutschland restlos ausverkauft sind, wurden nun noch einmal Tickets für Gigs in anderen Ländern Europas freigegeben.

Rammstein werden im kommenden Jahr ihre große Arena-Tour durch Europa fortsetzen. Mit dabei sind erneut einige Konzerte in Deutschland. Die sind allerdings restlos ausverkauft. Wer Till Lindemann und Co. sehen möchte, könnte aber auf Stadien in anderen Ländern Europas ausweichen. Denn ab sofort sind wieder Tickets für mehrere Shows verfügbar. So gibt es noch Karten für die Auftritte von Rammstein in Cardiff (Wales, 14. Juni 2020), Belfast (Nordirland, 17. Juni 2020), Décines (Frankreich, 10. Juli 2020), Tallinn (Estland, 21. Juli 2020) und Trondheim (Norwegen, 27. Juli 2020). Das Konzert im norwegischen Trondheim wurde von Rammstein erst vor kurzer Zeit bestätigt.…