Lego 43020: Pokal der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft: Top oder Flop?

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Mit dem Set 43020 bringt Lego eine Nachbildung des offiziellen FIFA-WM-Pokals ins Regal. Mit 2.842 Teilen und einer Höhe von rund 36 Zentimetern zählt diese Trophäe zu den größeren Display-Modellen im aktuellen Sortiment, erhältlich u.a. bei Smyths Toys, die uns mit dem Stück bemustert haben. ROLLING STONE hat das Set zusammengebaut und getestet.

TOP

Farbe: Der Mix aus glänzenden und matten Goldtönen erzeugt eine plastische Wirkung. Gut für die Hervorhebung der Konturen des WM-Pokals.

Display-Wirkung: Der Pokal ist 36 Zentimeter hoch, eine beeindruckende Größe.

Easter-Egg: Ein verstecktes Mini-Diorama im Sockel des Pokals enthüllt ein kleines, gebautes Fußballfeld samt Minifigur.

Preis-Leistungs-Verhältnis: Bei 2.842 Teilen liegt der Teilepreis im Handel (wo es das Set oft schon deutlich unter der UVP gibt) auf einem für eine Großlizenz fairen Niveau.

FLOP

Frustfaktor beim Bau: Die organischen Rundungen der Trophäe und des Globus werden durch das schrittweise Aneinanderreihen fast identischer Segmente gelöst. Dieser Aufbau ist über weite Strecken also etwas eintönig.

Verwechselungsgefahr bei den Steinen: Da im Inneren bunte Hilfssteine verbaut werden, man außen aber mit vielen goldfarbenen Kleinstteilen arbeitet, reicht ein Konzentrationsfehler (z. B. das Übersehen einer 1×2-Platte), um später weite Teile wieder demontieren zu müssen.

Kantige Optik aus der Nähe: Die Weltkugel wirkt bei nahem Hinsehen an einigen Stellen grob und pixelig. Wer eine makellos glatte Skulptur erwartet, wird vom typischen Noppen-Look vielleicht enttäuscht sein.

Fazit:

Der Pokal ist vor allem ein Sammlerstück für Fußballbegeisterte. Das Modell überzeugt durch seine Größe und Detailtreue, sowie dem Easter Egg. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist fair. Wer mit der Weltmeisterschaft wenig verbindet, findet im Lego-Programm womöglich vielseitigere Displaymodelle.