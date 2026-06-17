Lego 43020: Pokal der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft: Top oder Flop?
Lego-Pokal 43020 im Test: Starker Gold-Glanz und verstecktes Stadion-Diorama. Die Top- & Flops zum FIFA-WM-Modell
Mit dem Set 43020 bringt Lego eine Nachbildung des offiziellen FIFA-WM-Pokals ins Regal. Mit 2.842 Teilen und einer Höhe von rund 36 Zentimetern zählt diese Trophäe zu den größeren Display-Modellen im aktuellen Sortiment, erhältlich u.a. bei Smyths Toys, die uns mit dem Stück bemustert haben. ROLLING STONE hat das Set zusammengebaut und getestet.
TOP
Farbe: Der Mix aus glänzenden und matten Goldtönen erzeugt eine plastische Wirkung. Gut für die Hervorhebung der Konturen des WM-Pokals.
Display-Wirkung: Der Pokal ist 36 Zentimeter hoch, eine beeindruckende Größe.
Easter-Egg: Ein verstecktes Mini-Diorama im Sockel des Pokals enthüllt ein kleines, gebautes Fußballfeld samt Minifigur.
Preis-Leistungs-Verhältnis: Bei 2.842 Teilen liegt der Teilepreis im Handel (wo es das Set oft schon deutlich unter der UVP gibt) auf einem für eine Großlizenz fairen Niveau.
FLOP
Frustfaktor beim Bau: Die organischen Rundungen der Trophäe und des Globus werden durch das schrittweise Aneinanderreihen fast identischer Segmente gelöst. Dieser Aufbau ist über weite Strecken also etwas eintönig.
Verwechselungsgefahr bei den Steinen: Da im Inneren bunte Hilfssteine verbaut werden, man außen aber mit vielen goldfarbenen Kleinstteilen arbeitet, reicht ein Konzentrationsfehler (z. B. das Übersehen einer 1×2-Platte), um später weite Teile wieder demontieren zu müssen.
Kantige Optik aus der Nähe: Die Weltkugel wirkt bei nahem Hinsehen an einigen Stellen grob und pixelig. Wer eine makellos glatte Skulptur erwartet, wird vom typischen Noppen-Look vielleicht enttäuscht sein.
Fazit:
Der Pokal ist vor allem ein Sammlerstück für Fußballbegeisterte. Das Modell überzeugt durch seine Größe und Detailtreue, sowie dem Easter Egg. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist fair. Wer mit der Weltmeisterschaft wenig verbindet, findet im Lego-Programm womöglich vielseitigere Displaymodelle.
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